पीटीआई, गुवाहाटी। असम के कछार जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा के पास मवेशी तस्करों का पीछा करते समय लापता बीएसफ जवान का शव बुधवार सुबह कुशियारा नदी से मिला।

कटिगोराह स्थित हरि नगर बार्डर आउटपोस्ट पर तैनात कांस्टेबल के. वेणु सोमवार को उस समय लापता हो गए थे, जब वे और उनके एक साथी ने बराक नदी में कूदकर उन संदिग्ध तस्करों को पकड़ने की कोशिश की, जो कथित तौर पर बचने के लिए पानी में उतर गए थे।

बीएसएफ मिजोरम और कछार फ्रंटियर के उप महानिरीक्षक अहसान शहीदी ने पुष्टि की कि वेणु का शव सुबह 8:20 बजे श्रीभूमि जिले में स्टीमरघाट के पास, नदी के बहाव की दिशा में आगे मिला। शहीदी ने कहा, "दुखद खबर है। उनका शव बराक घाटी के श्रीभूमि जिले में स्टीमरघाट के पास कुशियारा नदी से निकाला गया है, जहां वह नदी के बहाव के साथ बहकर आ गया था।" डीआइजी ने बताया कि शव पर बाहरी चोट का कोई निशान नहीं था। शव को पोस्टमार्टम के लिए सिलचर मेडिकल कालेज एंड हास्पिटल भेज दिया गया है। असम में एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या के आरोपित पुलिस मुठभेड़ में घायल असम के डिब्रूगढ़ में बुधवार तड़के एक परिवार के तीन सदस्यों की हत्या के मामले में गिरफ्तार दो आरोपितों को तब गोली मार दी गई, जब वे क्राइम सीन रीकंस्ट्रक्शन के दौरान पुलिसकर्मियों से हथियार छीनकर भागने की कोशिश कर रहे थे।