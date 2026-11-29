पीटीआई, नई दिल्ली। कम उम्र की लड़कियों में स्तनों का शुरुआती विकास किस वजह से हो रहा है, इसका पता लगाने में अब रक्त की एक साधारण जांच मददगार हो सकती है।

भारतीय शोधकर्ताओं ने दो हार्मोन के अनुपात पर आधारित एक ऐसे सूचकांक की पहचान की है, जो समयपूर्व यौवन की दो स्थितियों के बीच अंतर करने में मदद कर सकता है। इससे मौजूदा जांच प्रक्रिया आसान होने की उम्मीद है।

मुंबई स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान (आइसीएमआर-एनआइआरडब्ल्यूओएच) और बाई जेरबाई वाडिया अस्पताल फॉर चिल्ड्रेन के शोधकर्ताओं ने किसपेप्टिन-10 और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन (एलएच) के अनुपात का अध्ययन किया। इसके नतीजे अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिका क्लिनिका किमिका आक्टा में प्रकाशित हुए हैं।

दो स्थितियों में अंतर करना जरूरी लड़कियों में आठ साल की उम्र से पहले स्तनों का विकास 'सेंट्रल प्रिकोसियस प्यूबर्टी' या 'समयपूर्व थेलार्चे' का संकेत हो सकता है। पहली स्थिति में शरीर में प्यूबर्टी की प्रक्रिया समय से पहले शुरू हो जाती है और इलाज की जरूरत पड़ सकती है। दूसरी स्थिति में केवल स्तनों का विकास होता है, जबकि प्यूबर्टी के अन्य लक्षण नहीं दिखते। यह आमतौर पर हानिरहित होती है और इसमें निगरानी की जरूरत पड़ती है।

फिलहाल इन दोनों स्थितियों में अंतर करने के लिए जीएनआरएच (गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन) स्टिमुलेशन जांच की जाती है। इसमें हार्मोन देने के बाद कई घंटों तक बार-बार खून के नमूने लेने पड़ते हैं। यह जांच सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध भी नहीं है।