'भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का सम्मान करे अमेरिका'; बोले पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत की आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की नीति है और अमेरिका को भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का सम्मान करना चाहिए। यह बात अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने कही है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि वाशिंगटन के नई दिल्ली और इस्लामाबाद के साथ अलग तरह के संबंध हैं। दोनों देशों के साथ अमेरिका के संबंधों में बुनियादी अंतर है।

ब्लिंकेन ने कहा, भारत एक वैश्विक शक्ति है, इसलिए भारत और अमेरिका के संबंध वैश्विक परिदृश्य पर आधारित हैं। जबकि पाकिस्तान के साथ अमेरिका का रिश्ता क्षेत्र आधारित है।

पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री ने यह बात नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन के चेयरमैन जवाद अशरफ से बातचीत में कही।

ब्लिंकेन ने कहा, अमेरिका की भी आतंकवाद को बर्दाश्त न करने की नीति है, ऐसे में उसे भारत की इस नीति का सम्मान करना चाहिए। भारत की आतंकवादी हमलों के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन करना चाहिए। यह समर्थन कूटनीतिक आधार पर भी हो सकता है जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव ज्यादा न बढ़े। तनाव बढ़ने से रोकने का प्रयास इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि दोनों ही देश परमाणु शक्ति संपन्न हैं।