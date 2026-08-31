'म्यूजिकल कॉन्सर्ट के लिए आते हैं लोग', हेमांग जोशी ने राहुल गांधी के इवेंट्स का उड़ाया मजाक

पीटीआई, नई दिल्ली। भाजयुमो के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमांग जोशी ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर उनके 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम को लेकर तीखा प्रहार किया।

उन्होंने दावा किया कि युवा लोग राहुल गांधी के हिंदुत्व और भारतीयता के ज्ञान की गहराई पर हंसते हैं और उनके कार्यक्रमों में मुख्य रूप से संगीत समारोहों के लिए जाते हैं।

जोशी ने कहा, युवा इस देश के भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमें उनकी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से मोड़ने की आवश्यकता है।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस अभियान के तहत चार कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जो छात्रों और युवाओं से संबंधित मुद्दों पर केंद्रित हैं। वडोदरा से भाजपा सांसद हेमांग जोशी ने दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया।

उन्हें भाजयुमो कार्यकर्ताओं की एक बड़ी संख्या द्वारा ढोल और समर्थन के नारे के साथ भव्य स्वागत मिला। कार्यक्रम से पहले भाजयुमो अध्यक्ष जोशी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी कभी भी उन समस्याओं के समाधान प्रस्तुत नहीं करते जिनका वह उल्लेख करते हैं और चर्चा को इस तरह से फ्रेम करते हैं कि सकारात्मक परिणाम भी समस्याग्रस्त नजर आते हैं।

जोशी ने कहा, राहुल गांधी युवाओं के बीच जो कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं...इस संबंध में उनकी टीम भी जानती है कि युवा लोग उन कार्यक्रमों में मुख्य रूप से संगीत समारोहों के लिए जाते हैं। उन्होंने कभी भी उनके किसी भी समस्या का समाधान नहीं बताया।

वह इस तरह से बोलते हैं कि जब कुछ सकारात्मक होता है, तो वह उसमें भी समस्या खोजने की कोशिश करते हैं।" अब वह युवा दिखने के टी-शर्ट व जींस पहनते हैं... उन्होंने राहुल गांधी के बदलते फैशन विकल्पों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि जब वह युवा थे, तो वह बड़े दिखने के लिए कुर्ता-पायजामा पहनते थे और अब जब वह बड़े हो गए हैं, तो वह युवा दिखने के लिए टी-शर्ट और जींस पहनते हैं।

जोशी ने प्रियंका गांधी के एक पुराने इंटरव्यू का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि राहुल गांधी हिंदुत्व पर भाजपा नेताओं से बहस कर सकते हैं, यह दिखाते हुए कि उन्हें इस विषय की अच्छी समझ है। जोशी ने कहा, अब युवा लोग उन पर हंस रहे हैं। युवा होने की कोशिश करने के बाद बड़े दिखने की उनकी कोशिश विफल होने के लिए अभिशप्त है। युवाओं को राजनीतिक लाभ के लिए वर्गीकृत न करें हेमांग जोशी ने कुछ व्यक्तियों पर युवाओं को राजनीतिक लाभ के लिए वर्गीकृत करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल उम्र के आधार पर युवाओं को परिभाषित करना गलत है।

उन्होंने कहा, युवाओं की परिभाषा केवल एक आयु सीमा है। पिछले चर्चाओं ने दिखाया है कि अपने राजनीतिक हितों के लिए समूहों को वर्गीकृत करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे बांग्लादेश या नेपाल की याद दिलाने वाली अराजकता पैदा हो रही है।