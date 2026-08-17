BJP की नई टीम में 3 पूर्व CM, 18 सांसद और 12 महिलाएं... मिशन 2029 की रणनीति तैयार
बीजेपी ने आगामी यूपी विधानसभा और लोकसभा चुनाव 2029 को ध्यान में रखते हुए 64 सदस्यीय नई टीम की घोषणा की है।
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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव 2029 को ध्यान में रखते हुए सोमवार को बीजेपी ने नई टीम का एलान हुआ।
पार्टी की 64 सदस्यों की टीम में अनुभवी प्रशासक, संगठनात्मक अनुभव वाले लोग, युवाओं, महिलाओं, भौगोलिक विविधता और सामाजिक समावेश का रणनीतिक मिश्रण देखने को मिल रहा है। इस टीम के 40% से ज्यादा सदस्य वंचित समुदायों से आते हैं।
भौगोलिक नजरिए से देखें तो, नई नियुक्तियों में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है, जिसमें देश भर के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों को शामिल किया गया है।
ऐसी संतुलित नियुक्तियां आने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष की कार्यकारी टीम को देश के विशाल भौगोलिक विस्तार और क्षेत्रीय बारीकियों की गहरी समझ के साथ काम करने में सक्षम बनाएंगी।
भौगोलिक नजरिए से नई टीम
नई टीम के चयन में पूर्वोत्तर पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस क्षेत्र के तीन नेताओं - त्रिपुरा, असम और नागालैंड से एक-एक को टीम में जगह मिली है। संबित पात्रा के नेतृत्व में समर्पित नॉर्थ-ईस्ट कोऑर्डिनेशन सेल भी काम करता रहेगा।
इसके अलावा, समिति में चार आदिवासी प्रतिनिधियों को शामिल करके महत्वपूर्ण आदिवासी आवाजों को भी जगह दी गई है, इनमें पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर से एक-एक प्रतिनिधि शामिल हैं।
इनमें से दो सदस्य महिलाएं हैं। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश से अनुसूचित जातियों के तीन सदस्यों को इसमें शामिल किया गया है।
वंचित समुदाय के लोगों को जगह
देश के विभिन्न वर्गों से दस अनुभवी महिला नेताओं को टीम में शामिल किया गया है, जो संगठन के वरिष्ठ पदों पर महिलाओं की भागीदारी के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
भारत के हर प्रमुख धर्म का सम्मान और समावेश सुनिश्चित करते हुए, राष्ट्रीय कार्यालय समाज के विविध वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है - हिंदू नेताओं के साथ एक सिख सदस्य, दो ईसाई सदस्य, एक मुस्लिम सदस्य, एक जैन सदस्य और एक पारसी सदस्य शामिल हैं।
अनुभव के नजरिए टीम
संगठन में हो रहे इस बदलाव की कमान संभालने वालों में शासन-संचालन का अनुभव मौजूद है, जिसमें तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों- वसुंधरा राजे, तीरथ सिंह रावत और बिप्लब कुमार देब के साथ-साथ कई पूर्व प्रदेश अध्यक्षों को शामिल किया गया है।
केंद्रीय सरकार में काम करने का अनुभव रखने वाले चार नेताओं और एक मौजूदा केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी से प्रशासनिक क्षमता और मजबूत हुई है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों और विभागों की गहरी समझ के साथ-साथ प्रशासनिक सूझबूझ भी सुनिश्चित होती है।
इस टीम में लोकसभा और राज्यसभा के 18 सक्रिय जन-प्रतिनिधि भी शामिल हैं, जो अपनी विधायी विशेषज्ञता, जमीनी जुड़ाव और विभिन्न नीतियों पर केंद्रित नजरिए का लाभ टीम को पहुंचाएंगे।
पीएचडी से चार्टर्ड अकाउंटेंट तक सब शामिल
टीम में शैक्षणिक अनुभव और पेशों की विविधता भी है। इसमें दो प्रोफेसर, चार प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर, पीएचडी धारक, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और वकील शामिल हैं।
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