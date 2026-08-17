कौन हैं दीपक म्हस्के? संभालेंगे बीजेपी आईटी सेल की कमान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 2027 के चुनावों से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन (Nitin Nabin) के नेतृत्व में नई टीम का एलान किया है।

इस संगठनात्मक फेरबदल में सोशल मीडिया संयोजक की जिम्मेदारी दीपक म्हस्के (Deepak Mhaske) को दी गई है। वहीं अमित मालवीय को भाजपा आईटी सेल के हेड के पद से हटा दिया गया है।

दीपक म्हस्के के हाथ में बीजेपी आईटी सेल की कमान

अब बीजेपी आईटी सेल का प्रभार दीपक म्हस्के के हाथों में होगा। करीब 11 सालों से बीजेपी आईटी सेल के चीफ रहे अमित मालवीय को पदमुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा प्रीति गांधी को आईटी सेल का सह संयोजक बनाया गया है।

कौन हैं दीपक म्हस्के? दीपक म्हस्के छत्तीसगढ़ से जुड़े भाजपा के नेता हैं। वे भाजपा के राज्य प्रवक्ता भी रह चुके हैं। इसके अलावा पार्टी और संगठन में मीडिया से जुड़ी हुई एक्टिविटी में काफी एक्टिव रहे हैं। हाल ही में उन्हें छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेड कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष भी बनाया गया था।