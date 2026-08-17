कौन हैं दीपक म्हस्के? संभालेंगे बीजेपी आईटी सेल की कमान
बीजेपी ने 2027 चुनावों से पहले अपनी नई संगठनात्मक टीम का एलान किया है, जिसमें दीपक म्हस्के को आईटी सेल का प्रमुख बनाया गया है।
HighLights
दीपक म्हस्के को बीजेपी आईटी सेल का प्रमुख बनाया गया।
अमित मालवीय को 11 साल बाद पद से हटाया गया।
प्रीति गांधी आईटी सेल की सह-संयोजक नियुक्त हुईं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 2027 के चुनावों से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन (Nitin Nabin) के नेतृत्व में नई टीम का एलान किया है।
इस संगठनात्मक फेरबदल में सोशल मीडिया संयोजक की जिम्मेदारी दीपक म्हस्के (Deepak Mhaske) को दी गई है। वहीं अमित मालवीय को भाजपा आईटी सेल के हेड के पद से हटा दिया गया है।
दीपक म्हस्के के हाथ में बीजेपी आईटी सेल की कमान
अब बीजेपी आईटी सेल का प्रभार दीपक म्हस्के के हाथों में होगा। करीब 11 सालों से बीजेपी आईटी सेल के चीफ रहे अमित मालवीय को पदमुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा प्रीति गांधी को आईटी सेल का सह संयोजक बनाया गया है।
कौन हैं दीपक म्हस्के?
दीपक म्हस्के छत्तीसगढ़ से जुड़े भाजपा के नेता हैं। वे भाजपा के राज्य प्रवक्ता भी रह चुके हैं। इसके अलावा पार्टी और संगठन में मीडिया से जुड़ी हुई एक्टिविटी में काफी एक्टिव रहे हैं। हाल ही में उन्हें छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेड कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष भी बनाया गया था।
केमिस्ट्री प्रोफेसर के तौर पर करियर की शुरुआत
दीपक म्हस्के ने करियर की शुरुआत केमिस्ट्री प्रोफेसर के तौर पर की। उन्होंने खेती और बागवानी के क्षेत्र में भी काम किया है। चुनावी डेटा का विश्लेषण, सरकारी कंपनी के बोर्ड में पद और फिर छत्तीसढ़ सरकार में एक सीनियर की भूमिका में भी कार्य किया है।
म्हस्के छत्तीसगढ़ में पार्टी के डिजिटल कैंपेन और संगठन को लोगों तक पहुंचाने के कामों में काफी एक्टिव रहे हैं।
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