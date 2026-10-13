JNU विवाद: कांग्रेस सांसद पर यौन उत्पीड़न का आरोप, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मिलेगा बीजेपी महिला सांसदों का दल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। न्यूज एजेंसी ANI के सूत्रों के मुताबिक BJP महिला सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात करेगा। यह मुलाकात कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों के संबंध में होगी।

BJP महिला मोर्चा के प्रदर्शन के बाद मुलाकात यह घटनाक्रम BJP महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं द्वारा देशभर में किए गए विरोध प्रदर्शनों के एक दिन बाद सामने आया है। इन प्रदर्शनों में लोकसभा में इनर मणिपुर का प्रतिनिधित्व करने वाले अकोइजम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी।

BJP महिला मोर्चा ने क्यों किया विरोध BJP ने दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किए। केंद्र और दिल्ली में सत्तासीन इस दल ने मामले में कांग्रेस को घसीटा और उस पर अकोइजम को बचाने का आरोप लगाया। बीजेपी महिला मोर्चा की नेताओं ने प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी और अकोइजम के खिलाफ नारेबाजी की और पोस्टर लहराए।