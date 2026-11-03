'ब्राह्मण महिलाएं असुरक्षित...', नेहा बोरा की विवादित टिप्पणी को लेकर बीजेपी का हमला; कहा- राहुल गांधी से प्रेरित
छात्र कार्यकर्ता नेहा बोरा ने पुजारियों और ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर एक विवादित टिप्पणी की है। बीजेपी ने इसे हिंदू धर्म ...और पढ़ें
HighLights
नेहा बोरा का पुजारियों पर विवादित बयान।
बीजेपी ने हिंदू धर्म बदनाम करने का आरोप लगाया।
बयान को राहुल गांधी के विचारों से प्रेरित बताया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। स्टूडेंट एक्टिविस्ट नेहा बोरा ने पुजारियों को लेकर विवादित बयान दिया। नेहा बोरा के बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उन पर हिंदू धर्म को बदनाम करने और कांग्रेस के हिंदू-विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया है।
बीजेपी ने कहा कि नेहा बोरा की बातें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयानों जैसी ही हैं और उनका बयान सनातन धर्म के खिलाफ एक वैचारिक अभियान को दर्शाता है।
नेहा बोरा के बयान से कांग्रेस पर साधा निशाना
बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने नेहा बोरा के बयान का विवादित वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, 'राहुल गांधी की पोस्टर गर्ल नेहा बोरा ने दिखाई हिंदू नफरत!'
प्रदीप भंडारी ने नेहा बोरा के बयान को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जोड़ते हुए आगे लिखा, 'वह राहुल गांधी से प्रेरित हैं जिन्होंने पहले कहा था, मंदिरों में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है।'
बीजेपी प्रवक्ता ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आगे लिखा, 'कांग्रेस को हिंदुओं से नफरत है, वोट बैंक से प्यार है! कांग्रेस की सोच भारत की एकता के लिए खतरा है!'
2014 में, दिल्ली में एक महिला के साथ हुए गैंगरेप पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि जो लोग मंदिरों में जाकर देवियों की पूजा करते हैं, वही लोग बसों में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ भी करते हैं।
नेहा बोरा ने दिया विवादित बयान
यह विवाद तब शुरू हुआ, जब ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की नेहा बोरा ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कुछ टिप्पणियां कीं।
मतदाता सूची से जानबूझकर नाम हटाने और प्रक्रिया के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए, नेहा बोरा ने पहले कहा था कि वोट की पवित्रता को तार-तार कर दिया गया है। इसी बयान के तुरंत बाद, उन्होंने जाति और धार्मिक संस्थानों को लेकर टिप्पणी की।
नेहा बोरा ने कहा, 'सुरक्षा बहुत जरूरी है और यह सुरक्षा खास तौर पर ब्राह्मणवादी व्यवस्था से चाहिए। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो मानती है कि गरीब, शोषित, जानवर और महिलाएं, ये सभी दमन और दुर्व्यवहार के ही लायक हैं। इसी व्यवस्था के तहत ब्राह्मण महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं।'
बोरा ने जनवरी 2018 के एक मामले का जिक्र किया, जिसने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन खड़े कर दिए थे। उस मामले में, जम्मू-कश्मीर के खानाबदोश बकरवाल समुदाय की आठ साल की एक बच्ची को गांव के एक मंदिर में बंधक बनाकर रखा गया, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई।
जून 2019 में एक विशेष अदालत ने छह लोगों को दोषी ठहराया और तीन आरोपियों, जिनमें मंदिर का देखभाल करने वाला सांझी राम भी शामिल था, उसे उम्रकैद की सजा सुनाई।
बोरा की इन टिप्पणियों की सोशल मीडिया पर भी आलोचना हुई, क्योंकि उन्होंने एक पूरे समुदाय पर बहुत व्यापक और सामान्य आरोप लगाए थे।
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