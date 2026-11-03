'ब्राह्मण महिलाएं असुरक्षित...', नेहा बोरा की विवादित टिप्पणी को लेकर बीजेपी का हमला; कहा- राहुल गांधी से प्रेरित

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। स्टूडेंट एक्टिविस्ट नेहा बोरा ने पुजारियों को लेकर विवादित बयान दिया। नेहा बोरा के बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उन पर हिंदू धर्म को बदनाम करने और कांग्रेस के हिंदू-विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया है।

बीजेपी ने कहा कि नेहा बोरा की बातें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयानों जैसी ही हैं और उनका बयान सनातन धर्म के खिलाफ एक वैचारिक अभियान को दर्शाता है। नेहा बोरा के बयान से कांग्रेस पर साधा निशाना बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने नेहा बोरा के बयान का विवादित वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, 'राहुल गांधी की पोस्टर गर्ल नेहा बोरा ने दिखाई हिंदू नफरत!'

प्रदीप भंडारी ने नेहा बोरा के बयान को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जोड़ते हुए आगे लिखा, 'वह राहुल गांधी से प्रेरित हैं जिन्होंने पहले कहा था, मंदिरों में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है।' बीजेपी प्रवक्ता ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आगे लिखा, 'कांग्रेस को हिंदुओं से नफरत है, वोट बैंक से प्यार है! कांग्रेस की सोच भारत की एकता के लिए खतरा है!' 2014 में, दिल्ली में एक महिला के साथ हुए गैंगरेप पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि जो लोग मंदिरों में जाकर देवियों की पूजा करते हैं, वही लोग बसों में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ भी करते हैं।

नेहा बोरा ने दिया विवादित बयान यह विवाद तब शुरू हुआ, जब ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की नेहा बोरा ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कुछ टिप्पणियां कीं। मतदाता सूची से जानबूझकर नाम हटाने और प्रक्रिया के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए, नेहा बोरा ने पहले कहा था कि वोट की पवित्रता को तार-तार कर दिया गया है। इसी बयान के तुरंत बाद, उन्होंने जाति और धार्मिक संस्थानों को लेकर टिप्पणी की।

नेहा बोरा ने कहा, 'सुरक्षा बहुत जरूरी है और यह सुरक्षा खास तौर पर ब्राह्मणवादी व्यवस्था से चाहिए। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो मानती है कि गरीब, शोषित, जानवर और महिलाएं, ये सभी दमन और दुर्व्यवहार के ही लायक हैं। इसी व्यवस्था के तहत ब्राह्मण महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं।'