'हाई कोर्ट की टिप्पणी से बेनकाब हो गई AAP और कांग्रेस', BJP ने सीजेपी को बताया B-टीम

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सौरभ दास और आशुतोष रांका की जमानत को लेकर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणियों को लेकर भाजपा ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला।

कॉकरोच जनता पार्टी के आप और कांग्रेस की बी टीम बताते हुए भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया विभाग के सह प्रभारी प्रदीप भंडारी ने कहा कि "आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बी-टीम, जिसका इरादा देश में अराजकता पैदा करना था, कोर्ट में बेनकाब हो गई है।

कोर्ट ने सीजेपी की मंशा पर सवाल उठाए- प्रदीप भंडारी प्रदीप भंडारी ने कहा कि सीजेपी जो खुद को युवाओं का प्रतिनिधि बताती थी की मंशा पर हाई कोर्ट ने गंभीर सवाल किया है। हाई कोर्ट ने उनके खुद के जेनजी होने पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि तिरंगा फहराने की आड़ में उनका असल मकसद देश में अशांति फैलना था, इसीलिए कोर्ट ने कहा कि बैरिकेड्स को पार करने की कोशिश से अशांति पैदा हो सकती है।