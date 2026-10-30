'किसे और कहां रोका गया',रैली में लोगों को आने से रोकने के राहुल गांधी के आरोपों पर भाजपा का पलटवार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। एक नवंबर को रामलीला मैदान में होने वाली रैली में आने वाले लोगों को रोकने के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दावे को भाजपा ने सिरे से खारिज कर दिया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर झूठ फैलाकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है।

इसके पहले राहुल गांधी ने दावा किया था कि गृहमंत्री अमित शाह रैली में लोगों को दिल्ली आने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना ता कि हमारे पार्टी के लोगों के साथ-साथ आम लोगों को भी दिल्ली की रैली में आने से रोका जा रहा है।

संबित पात्रा ने राहुल गांधी के दावे सराकर झूठ बताते हुए कहा कि किसी को रोकने का सबूत है तो उसे सामने लाना चाहिए। भाजपा के अनुसार राहुल गांधी ने रैली में 10 लाख लोगों को जुटाने का दावा किया था, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। इसीलिए राहुल गांधी अब गृह मंत्री पर आरोप लगाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।