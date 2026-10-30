'किसे और कहां रोका गया',रैली में लोगों को आने से रोकने के राहुल गांधी के आरोपों पर भाजपा का पलटवार
राहुल गांधी के 1 नवंबर की रैली में लोगों को रोके जाने के दावे को भाजपा ने सिरे से खारिज ...और पढ़ें
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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। एक नवंबर को रामलीला मैदान में होने वाली रैली में आने वाले लोगों को रोकने के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दावे को भाजपा ने सिरे से खारिज कर दिया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर झूठ फैलाकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है।
इसके पहले राहुल गांधी ने दावा किया था कि गृहमंत्री अमित शाह रैली में लोगों को दिल्ली आने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना ता कि हमारे पार्टी के लोगों के साथ-साथ आम लोगों को भी दिल्ली की रैली में आने से रोका जा रहा है।
संबित पात्रा ने राहुल गांधी के दावे सराकर झूठ बताते हुए कहा कि किसी को रोकने का सबूत है तो उसे सामने लाना चाहिए। भाजपा के अनुसार राहुल गांधी ने रैली में 10 लाख लोगों को जुटाने का दावा किया था, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। इसीलिए राहुल गांधी अब गृह मंत्री पर आरोप लगाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।
पात्रा ने पूछा कि "किसे रोका गया है? किसने किसे और कहां रोका? सबूत दिखाइए। " उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को झूठ फैलाना और देश को गुमराह करना बंद करना चाहिए।
संबित पात्रा ने बारिश के कारण जन महाभियोग को शुक्रवार तक टालने के राहुल गांधी के दावे को खारिज कर दिया। उनके अनुसार कांग्रेस व विपक्षी दल कार्यक्रम के लिए उचित "व्यवस्था" करने में विफल रहे। इसके लिए उन्होंने विपक्षी दलों में एकता की कमी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि उनमें संगठनात्मक क्षमता की भी कमी है। शायद इसी वजह से उन्हें जन महाभियोग को टालना पड़ा।