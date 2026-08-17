बीजेपी की नई टीम: स्मृति ईरानी और राम माधव का कमबैक, मालवीय आउट; गोयल को फिर खजाने की चाबी
नितिन नवीन ने भाजपा की नई टीम का ऐलान किया है, जिसमें अनुभवी और युवा चेहरों का संतुलन है।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
नीलू रंजन, नई दिल्ली। नितिन नवीन की बहुप्रतीक्षित टीम का ऐलान हो गया है। टीम में अनुभवी और युवा चेहरों का समन्वय रखा गया है। संगठन में 12 महिलाओं सहित विभिन्न सामाजिक समुदायों और प्रदेशों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। अमेठी में हार के बाद से राष्ट्रीय राजनीति से दूर चल रहीं स्मृति ईरानी की भाजपा संगठन में महासचिव के रूप में वापसी हुई है।
पहले महासचिव रह चुके माधव इस बार उपाध्यक्ष के रूप में वापस आए हैं। वहीं लंबे समय से सोशल मीडिया सेल की जिम्मेदारी संभाल रहे अमित मालवीय बाहर हो गए हैं। संगठन के पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें तेज हो गई है।
माना जा रहा है कि संगठन में स्थान नहीं पाने वाले अनुराग ठाकुर जैसे कई युवा सांसदों के लिए अब सरकार में वापसी हो सकती है। इसके साथ ही सरकार में अन्य युवा चेहरों को भी जगह मिल सकती है। माना जा रहा है कि एक पखवाड़े के अंदर ही मंत्रिमंडलल फेरबदल होगा जिसमें साथी दलों के कुछ सदस्यों को भी शामिल किया जा सकता है।
नई टीम में युवाओं को कमान
नवीन की टीम में 40 से कम उम्र के छह, 40-49 की 15 और 50 से 59 की उम्र को 21 सदस्य हैं। इसी तरह से 40 फीसद के अधिक वंचित समाज से आते हैं। एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि इस टीम को 2029 के चुनाव की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
लंबे समय तक पार्टी के कोषाध्यक्ष का पद संभाल चुके वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की इसी पद पर फिर वापसी हुई है। उनके साथ राजेश मंगल को सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है।
कुछ महीने पहले राज्यसभा के सात सांसदों के साथ आप छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले संदीप पाठक को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है।
जबकि पुरानी टीम में सचिव रहे हरीश द्विवेदी की पदोन्नति महासचिव के रूप में हुई है। हरीश द्विवेदी असम के प्रभारी हैं, जहां भाजपा विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार विजयी हुई है।
बिप्लव देव को भी महासचिव बनाया गया
हरियाणा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में चुनाव सह प्रभारी के रूप में अहम भूमिका निभाने वाले त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लव देव को भी महासचिव बनाया गया है।
वहीं राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया के साथ ही मध्यप्रदेश के गजेंद्र पटेल और हरियाणा के संजय भाटिया को महासचिव बनाया गया है।
मौजूदा महासचिवों में सिर्फ सुनील बंसल और विनोद तावड़े अपनी जगह बचाने में सफल रहे हैं, बाकियों की छुट्टी हो गई है। तरुण चुग को महासचिव की जगह केंद्रीय भाजपा कार्यालय का प्रभारी बनाया गया है।
चुनावी रणनीति में माहिर सुनील बंसल ओडिशा और पश्चिम बंगाल की ऐतिहासिक जीत में अहम भूमिका मानी जाती है। इसी तरह से एबीवीपी से आए विनोद तावड़े कुशल संगठनकर्ता माने जाते हैं।
अमित मालवीय की जगह दीपक म्हस्के
जंतर-मंतर पर जेनजी आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया पर नैरेटिव की लड़ाई में पिछड़ने के कारण निशाने पर आए अमित मालवीय की जगह नवीन ने छत्तीसगढ़ के दीपक म्हस्के पर भरोसा जताया है। नितिन नवीन ने छत्तीसगढ़ का प्रभारी रहते हुए दीपक म्हस्के का काम देख चुके हैं।
उनके साथ महाराष्ट्र की प्रीति गांधी, दिल्ली के शिवानंद द्विवेदी, उत्तराखंड के आलोक भट्ट और हरियाणा के अरुण कुमार को सह संयोजक बनाया गया है। विभिन्न सामाजिक वर्गों तक पहुंच बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले मोर्चों में नए चेहरों को जगह दी गई है।
यूपी-एमपी से किसे मिली टीम में जगह?
गुजरात के हेमांग जोशी को युवा मोर्चा, छत्तीसगढ़ की रूप कुमारी चौधरी को महिला मोर्चा, उत्तरप्रदेश के अमरपाल मौर्य को ओबीसी मोर्चा, मध्यप्रदेश के बंसीलाल गुर्जर को किसान मोर्चा, बिहार के शिवेश कुमार राम को एससी मोर्चा, राजस्थान के मन्नालाल रावत को एसटी मोर्चा और उत्तरप्रदेश के कुंवर बासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है।
इस टीम में कुछ वरिष्ठ सदस्यों को छोड़कर बाकी वैसे कार्यकर्ता हैं जो सांसद या विधायक नहीं हैं। लेकिन उन्हें संगठन में काम करने का अनुभव रहा है। वर्तमान माहौल में उन्हें केंद्रीय टीम में जगह दी गई है।
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