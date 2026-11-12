'माइनो की मनोहर कहानियां', BJP ने सोनिया गांधी की किताब को कांग्रेस के कुकर्मों पर पर्दा डालने की कोशिश बताया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भाजपा ने गुरुवार को कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की आत्मकथा को लेकर तीखा हमला बोला। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि उनकी किताब गांधी परिवार की ऐतिहासिक गलतियों और विवादों को छिपाने तथा इतिहास को नए सिरे से पेश करने का प्रयास है।

भाजपा सांसद तरुण चुग ने कहा कि सोनिया गांधी की किताब आत्मकथा से ज्यादा गांधी परिवार की बड़ी गलतियों और कथित कुकर्मों पर पर्दा डालने की कोशिश लगती है। ऐसा लगता है कि किसी घोस्टराइटर (दूसरे लेखक) से लिखवाई गई माइनो की मनोहर कहानियां देश के सामने पेश कर दी गई हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि किताब में आपातकाल को केवल एक गलती बताकर लाखों लोगों की गिरफ्तारी, प्रेस पर सेंसरशिप, संविधान के उल्लंघन और लोकतंत्र के दमन जैसे गंभीर मुद्दों को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा कि यह किताब 1984 में श्री हरिमंदिर साहिब में हुए सैन्य ऑपरेशन पर पूरी तरह खामोश है, जिसके घाव आज भी ताजा हैं।

वहीं, भाजपा के केरलम प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के संदर्भ में सोनिया गांधी की टिप्पणियों पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि किताब में इन घटनाओं की जिम्मेदारी दूसरे पक्षों पर डालने का प्रयास किया गया है।