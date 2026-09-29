'अमीरों के राम और गरीबों के शिव हैं भगवान', रेवंत रेड्डी के बयान पर बवाल; बीजेपी ने किया पलटवार

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सोमवार को उत्तर और दक्षिण भारत की धार्मिक और राजनीतिक पहचान की तुलना करते हुए एक राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया। बीजेपी ने रेड्डी के इस कदम की कड़ी निंदा की है और इसे राजनीतिक फायदे के लिए समुदायों को बांटने की कोशिश बताया है।

एक मीडिया कार्यक्रम के दौरान रेवंत रेड्डी ने बीजेपी की ओर से जय श्री राम के नारे के बार-बार इस्तेमाल पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेता उसी तरह हर हर महादेव का नारा क्यों नहीं लगाते।

भगवान राम को अमीरों का और भगवान शिव को गरीबों का देवता बताया रेड्डी ने कहा, "हम द्रविड़ हैं, वे आर्य हैं। हम भगवान शिव के भक्त हैं, जबकि वे भगवान राम के भक्त हैं।" उन्होंने भगवान शिव को गरीबों का देवता और भगवान राम को अमीरों का देवता बताया। उन्होंने यह भी कहा कि लोग दोनों देवताओं को पूजते हैं। उनकी ये बातें इस तर्क के समर्थन में थीं कि उत्तर और दक्षिण भारत की राजनीतिक संस्कृतियों में बड़े अंतर हैं।

परिसीमन की प्रक्रिया पर उठाए सवाल रेड्डी ने लोकसभा सीटों के परिसीमन की प्रक्रिया पर भी चिंता जताई। उनका तर्क था कि जनसंख्या के आधार पर सीटों की संख्या बढ़ने से दक्षिणी राज्यों का राजनीतिक महत्व बदल सकता है। बीजेपी ने किया पलटवार इस बयान पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने रेड्डी पर भगवान शिव और भगवान राम के बीच राजनीतिक बंटवारा पैदा करने का आरोप लगाया। संजय ने काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ पीएम मोदी के जुड़ाव का जिक्र किया और वेमुलावाड़ा की उनकी यात्रा का हवाला दिया। उन्होंने रेड्डी के इस दावे का खंडन किया कि बीजेपी नेता भगवान शिव का नाम नहीं लेते।