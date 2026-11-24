डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिसलेरी ने सोमवार को भले ही दावा किया हो कि उसका मिनरल वाटर करीब 90 कड़े गुणवत्ता परीक्षणों के बाद पीने के लिए पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन लोकप्रिय ब्रांड के खिलाफ भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) की कार्रवाई ने लगभग 4 अरब डॉलर के पैकेज्ड वाटर उद्योग में नियमों के पालन पर सवाल खड़े कर दिए हैं और मानकों को और सख्त कर दिया है।

टीओआई के अनुसार, उद्योग विशेषज्ञों ने को बताया कि पैकेज्ड वाटर बाजार में बिसलेरी इंटरनेशनल की अनुमानित 60 प्रतिशत हिस्सेदारी है। ऐसे में इस कार्रवाई का असर पूरे सेक्टर के गुणवत्ता नियंत्रण, निर्माण प्रक्रियाओं और लेबलिंग के तरीकों पर व्यापक रूप से पड़ सकता है।

सैंपल फेल होने के बाद अन्य कंपनियां भी जांच के दायरे में यह घटनाक्रम तब सामने आया जब एफएसएसएआई ने निर्धारित सुरक्षा मानकों पर एक सैंपल खरा न उतरने के बाद रविवार को देश के सबसे चर्चित पैकेज्ड वाटर ब्रांड के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की।

सोमवार को यह जांच बिसलेरी से आगे बढ़ती दिखी और उद्योग की अन्य कंपनियों के उत्पादों की भी जांच और परीक्षण शुरू कर दिए गए। हालांकि, बिसलेरी, कोका-कोला के किनले, पेप्सिको के एक्वाफिना और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के हिमालयन जैसे प्रमुख ब्रांडों वाले इस बाजार की दीर्घकालिक विकास संभावनाएं अभी भी मजबूत बनी हुई हैं। बढ़ती आबादी, प्रति व्यक्ति खपत में वृद्धि और उपभोक्ताओं के बीच ब्रांडेड पैकेज्ड वाटर की बढ़ती पहुंच इसके मुख्य कारण हैं।

लेबलिंग और शुद्धता के मानकों को सख्त करने की जरूरत: विशेषज्ञ एफएमसीजी और टेलीकॉम कंपनियों में वरिष्ठ पदों पर काम कर चुके स्वतंत्र निदेशक लॉयड मथियास का मानना है कि बिसलेरी पर इसका अल्पकालिक असर पड़ सकता है, लेकिन इसका बड़ा नतीजा अधिक जवाबदेह उद्योग और बेहतर उपभोक्ता सुरक्षा के रूप में सामने आएगा।

उन्होंने कहा कि अनुपालन नियमों को सख्त करना एक बहुत पहले से लंबित कदम है और इससे अंततः उपभोक्ताओं को ही फायदा होगा। पैकेज्ड वाटर उद्योग अब तक मानकों के मामले में काफी लचीलेपन के साथ काम करता रहा है, जहां शुद्धता, मिनरल्स की मात्रा और यहां तक कि विटामिन या मिनरल मिलाने की परिभाषाएं भी अस्पष्ट रही हैं।

विकसित बाजारों की तरह इन्हें स्पष्ट और सख्ती से परिभाषित करने की जरूरत है, साथ ही पारदर्शी लेबलिंग होनी चाहिए ताकि उपभोक्ताओं को ठीक-ठीक पता हो कि वे क्या पी रहे हैं। कंपनियां पैक पर लेबलिंग को लेकर भी अपेक्षाकृत लापरवाह रही हैं।

2024 में हाई-रिस्क फूड श्रेणी में आया था सेक्टर गौरतलब है कि भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के दायरे से हटाए जाने के बाद नवंबर 2024 में पैकेज्ड वाटर को "हाई-रिस्क फूड" (उच्च जोखिम वाले खाद्य पदार्थ) श्रेणी के रूप में एफएसएसएआई के अधीन लाया गया था। इसके बाद से पिछले दो वर्षों में इस क्षेत्र में नियमों की सख्ती बढ़ी है।

एक उद्योग विशेषज्ञ ने कहा कि आमतौर पर इस उद्योग में निगरानी और नियमों का पालन कमजोर रहा है, जिससे घटिया और नकली ब्रांडों को भी बाजार में काम करने का मौका मिल जाता है। उन्होंने कहा कि नियामक निगरानी का बढ़ना निरंतर गुणवत्ता और उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।