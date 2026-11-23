डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बोतलबंद पानी के बड़े ब्रांडों में शामिल बिसलेरी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। बिसलेरी इंटरनेशनल ने सोमवार को दावा किया कि उसका पैकेज्ड पेयजल पीने के लिए सुरक्षित है। कंपनी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ सहयोग करने की बात भी कही है।

गौरतलब है कि बिसलेरी के पानी के नमूने में ब्रोमेट की मात्रा स्वीकार्य सीमा से अधिक पाई गई थी और बाद की जांच में पालीन्यूक्लियर एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (पीएएच) की मौजूदगी भी सामने आई थी। इस वजह से एफएसएसएआई ने बिसलेरी के नमूने को असुरक्षित घोषित करते हुए मुकदमे की मंजूरी दी है।

इस बीच एफएसएसएआई ने देश के अन्य प्रमुख पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर ब्रांडों के खिलाफ भी जांच तेज कर दी है। एफएसएसएआई ने साफ कर दिया है कि गुणवत्ता मानकों का उल्लंघन करने वाली किसी कंपनी को बख्शा नहीं जाएगा। बिसलेरी ने जांच के निष्कर्षों पर सवाल उठाते हुए दावा किया है कि परीक्षणों के नतीजों में विसंगति है। बिसलेरी ने बयान में बताया कि यह मामला सितंबर 2025 में गोवा स्थित उसके संयंत्र में तैयार किए गए बैच से संबंधित है।

एफएसएसएआई ने 30 सितंबर 2025 को इस संयंत्र से छह नमूने लिए थे। शुरुआती जांच में छह में से पांच नमूने निर्धारित मानकों पर खरे उतरे थे, जबकि छठे नमूने में ब्रोमेट की मात्रा 12 माइक्रोग्राम प्रति लीटर पाई गई थी। निर्धारित सीमा 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर है।

बिसलेरी ने 22 नवंबर 2025 को शुरुआती जांच के निष्कर्षों के खिलाफ अपील की। इसके बाद नमूने को रेफरल फूड लैबोरेटरी में दोबारा जांच के लिए भेजा गया। कंपनी का कहना है कि रेफरल लैब ने ब्रोमेट का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर पाया, लेकिन जांच में पीएएच की मौजूदगी दर्ज की।

कंपनी ने प्रयोगशाला के निष्कर्षों में अंतर पर सवाल उठाते हुए उसी नमूने की जांच एफएसएसएआई से मान्यता प्राप्त अन्य स्वतंत्र प्रयोगशाला में भी कराई। इस जांच में ब्रोमेट की मात्रा निर्धारित सीमा के भीतर पाई गई। बिसलेरी ने कहा कि उसने दो फरवरी, 2026 को पत्र के जरिये स्वतंत्र जांच के नतीजे एफएसएसएआई के पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय को सौंपे, लेकिन इसके बाद उसे कोई जवाब नहीं मिला।

बिसलेरी ने कहा कि उसे अब तक इस मामले में ईमेल या हार्ड कापी के जरिये कोई नोटिस नहीं मिला है। यहां तक कि एफएसएसएआई की वेबसाइट पर भी उसे संबंधित कार्रवाई का नोटिस नहीं मिल पाया है। बिसलेरी ने कहा कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकता है। कंपनी अपनी 10-चरणीय मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया के दौरान 90 से अधिक गुणवत्ता परीक्षण करती है।

हालांकि, एफएसएसएआई ने कहा कि बिसलेरी के परिसर से लिए गए पैकेज्ड पेयजल के नियामकीय नमूने में ब्रोमेट की मात्रा निर्धारित सीमा के अनुरूप नहीं थी। कंपनी की अपील के बाद नमूने को रेफरल फूड लैबोरेटरी में भेजा गया, जहां पीएएच की मौजूदगी के आधार पर इसे दोबारा असुरक्षित घोषित किया गया।