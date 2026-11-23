डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) जैसी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल करने के बावजूद अंतिम मेधा सूची में जगह नहीं बना पाने वाले प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों के लिए नौकरी का नया रास्ता खुल गया है।

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने अपने भर्ती नियमों में बदलाव करते हुए अब ऐसे योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों को सीधे भर्ती करने का प्रविधान किया है, जिन्होंने इन प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की की है, लेकिन सीमित पदों के कारण अंतिम चयन नहीं हो सका।

बीआईएस ने सोमवार को बयान में कहा कि भर्ती प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और प्रतिभा आधारित बनाने के लिए तीन प्रमुख भर्ती नियमों में संशोधन किया गया है। इस फैसले से न केवल योग्य अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी का अतिरिक्त अवसर मिलेगा, बल्कि बीआईएस में भर्ती प्रक्रिया भी तेज होने की उम्मीद है।

नए नियमों के तहत बीआईएस अब केंद्रीय भर्ती एजेंसियों की ओर से जारी पब्लिक डिस्क्लोजर लिस्ट में उपलब्ध योग्य उम्मीदवारों तक सीधे पहुंच बना सकेगा। इसमें ऐसे अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिन्होंने यूपीएससी और एसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल की, लेकिन सीमित रिक्तियों के कारण अंतिम चयन सूची में जगह नहीं बना पाए। ऐसे उम्मीदवारों का चयन उनकी योग्यता और उपलब्ध भर्ती प्रविधानों के आधार पर किया जा सकेगा।

बीआईएस ने स्पष्ट किया है कि इस नई व्यवस्था का लाभ केवल वैज्ञानिक पदों तक सीमित नहीं रहेगा। इसके तहत वैज्ञानिक संवर्ग, प्रशासन, वित्त, प्रयोगशाला तकनीकी और अन्य संबंधित पदों के लिए भी योग्य उम्मीदवारों की भर्ती का रास्ता खुलेगा। आमतौर पर नई भर्ती के लिए अलग से आवेदन, स्क्रीनिंग और चयन प्रक्रिया आयोजित करनी पड़ती है। लेकिन नई व्यवस्था के तहत केंद्रीय भर्ती एजेंसियों की ओर से उपलब्ध कराई गई योग्य उम्मीदवारों की सूची का इस्तेमाल किया जा सकेगा।