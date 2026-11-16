बिलकिस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 17 साल से जेल में रहने के बाद 2 दोषियों को मिली जमानत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो मामले में दो दोषियों की उम्रकैद की सजा को निलंबित कर दिया है और उन्हें जमानत दे दी है।

कोर्ट ने कहा कि ये लोग पहले ही 17 साल से ज्यादा समय जेल में बिता चुके हैं और उनकी अपील में ऐसे तथ्य और कानूनी मुद्दे शामिल हैं, जिन पर विचार करने की जरूरत है। साथ ही कोर्ट ने इस बात भी ध्यान दिया कि अपीलकर्ताओं में से एक जोशी गंभीर रूप से विकलांग हैं।

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने इस संबंध में 28 अक्टूबर को आदेश सुनाया था। बता दें कि बिपिनचंद जोशी और प्रदीप मोधियाभी उन 11 लोगों में शामिल हैं, जिनकी समयपूर्व रिहाई सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में रद्द कर दी थी।