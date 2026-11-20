डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत बाइक टैक्सियों पर से प्रतिबंध हटा दिया गया था और उनके राज्य की सड़कों पर लौटने का रास्ता साफ हो गया था।

सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि बाइक टैक्सी युवा लड़कियों के लिए ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि इसमें जीपीएस लगा होता है। इसे प्रतिबंधित करने के बजाय विनियमित करना बेहतर है। बाइक टैक्सी युवा लड़कियों के लिए अधिक सुरक्षित जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने कैब एग्रीगेटर्स सहित विभिन्न पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए जस्टिस शर्मा ने अपने कार्यालय में कुछ महिलाओं के साथ हुई बातचीत का जिक्र किया, जो बाइक टैक्सी का इस्तेमाल करती थीं।

जस्टिस शर्मा ने कहा, "मैंने उनसे पूछा कि आप मेरे कार्यालय कैसे आती हैं, उन्होंने बताया कि मोटरसाइकिल से आती हैं क्योंकि उनके पास कैब के किराए के लिए पैसे नहीं हैं। मैंने पूछा कि आप ऑटो क्यों नहीं ले लेतीं, उन्होंने कहा, 'सर, उसका किराया पांच गुना अधिक है'।"