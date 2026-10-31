भोपाल: मामूली विवाद में कार चालक ने बाइक सवार पर तानी पिस्टल, वीडियो वायरल

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के भोपाल के टीटी नगर इलाके में कार और बाइक की मामूली टक्कर के बाद हुए विवाद ने खतरनाक मोड़ ले लिया।

आरोप है कि बाइक सवार द्वारा कार पर हाथ मारने से नाराज कार चालक ने पिस्टल निकालकर उसे धमकाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, टीटी नगर क्षेत्र में कार और बाइक के बीच हल्की टक्कर हो गई। इसके बाद दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई।

बाइक सवार ने गुस्से में कार पर हाथ मारा, जिसके जवाब में कार चालक ने पिस्टल निकालकर उसे निशाना बनाते हुए धमकी दी। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना को अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर फैल चुका है।

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कार चालक पिस्टल ताने हुए बाइक सवार को धमका रहा है। आसपास के लोगों के हस्तक्षेप के बाद स्थिति नियंत्रण में आई। बाइक सवार ने शुरू में पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का इरादा जताया था, लेकिन बाद में उसने अपनी शिकायत वापस ले ली। इसके बावजूद पुलिस ने वीडियो और घटना की गंभीरता को देखते हुए स्वतः संज्ञान लिया है। टीटी नगर थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।