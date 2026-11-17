डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि सरकार सड़क सुरक्षा मजबूत करने के उद्देश्य से ई-रिक्शा के लिए भी भारत एनसीएपी की तर्ज पर सुरक्षा मानक तैयार कर रही है।

गडकरी ने भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट (बीवाईएसटी) के जेआरडी टाटा पुरस्कार 2026 समारोह में कहा कि सड़क सुरक्षा सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। देश में हर साल करीब पांच लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें 1.8 लाख लोगों की मौत हो जाती है।उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के उपायों को बेहतर बनाने के लिए हम ई-रिक्शा के लिए भी भारत एनसीएपी की तर्ज पर सुरक्षा मानक तैयार कर रहे हैं।

भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (भारत एनसीएपी) की शुरुआत 2023 में हुई थी। यह देश की आधिकारिक स्वतंत्र वाहन सुरक्षा रेटिंग प्रणाली है, जिसके तहत यात्री कारों का दुर्घटना परीक्षण किया जाता है और उन्हें एक से पांच ‘स्टार’ के बीच रेटिंग दी जाती है। इसमें टक्कर के दौरान वयस्कों और बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से कारों का मूल्यांकन किया जाता है।