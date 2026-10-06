'हिंदी सीखो या नौकरी छोड़ो', बेंगलुरु में जोमैटो कर्मचारी के बयान पर विवाद, विरोध के बाद कन्नड़ में मांगी माफी

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। बेंगलुरु में जोमैटो के एक वेयरहाउस सुपरवाइजर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सुपरवाइजर ने स्थानीय कर्मचारियों को साफ तौर पर कह दिया था कि या तो वे हिंदी सीखें या फिर नौकरी छोड़ दें। मामला तूल पकड़ने और विरोध प्रदर्शन के बाद सुपरवाइजर ने कन्नड़ भाषा में हाथ जोड़कर माफी मांगी है।

वायरल वीडियो में आंध्र प्रदेश के रहने वाले सुपरवाइजर अशोक को कर्मचारियों पर चिल्लाते हुए देखा जा सकता है। वह कहते हैं कि मुझे कन्नड़ नहीं आती, मैं केवल हिंदी में ही बात करूंगा। अगर यहां काम करना है तो हिंदी सीखो, नौकरी छोड़नी है तो छोड़ दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।

जब एक कर्मचारी ने याद दिलाया कि यह कर्नाटक है, तो अशोक ने पलटकर कहा कि तो क्या हुआ, मैं सिर्फ हिंदी ही बोलूंगा। कन्नड़ संगठनों का भारी विरोध प्रदर्शन वीडियो सामने आते ही लोगों में भारी नाराजगी फैल गई। कन्नड़ समर्थक कार्यकर्ताओं ने वेयरहाउस के बाहर जमा होकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सुपरवाइजर को नौकरी से निकालने और उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की।