डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक में पुलिस ने शुक्रवार को एक 20 वर्षीय युवक को मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के आवास और विधान सौध में बम होने की झूठी धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान कार्तिक आर. के रूप में हुई है। धमकी पांच नवंबर को दी गई थी।

आरोपित को मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया गया है। ऑटो चालक ने सात नवंबर को आरोपित के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई। चालक को पांच नवंबर की शाम करीब 7:20 बजे एप के जरिए बुकिंग मिली थी। कार्तिक ने राजराजेश्वरी नगर में पैलेस नगर से केंचनाहल्ली तक के लिए राइड बुक की थी।

पैलेस नगर के पास सीएम आवास है। चालक मैप के जरिए पिकअप लोकेशन पर पहुंचा और उसे काल किया। आरोपित ने मुख्यमंत्री आवास के अंदर होने की बात कही और फोन गेट पर मौजूद किसी व्यक्ति को देने कहा, जिससे वह कहां से आटो में बैठेगा बता सके।

चालक ने बैरिकेड के पास खड़े पुलिस अधिकारी को फोन दे दिया। फोन पर बात करने के बाद पुलिस अधिकारी ने आटो की तलाशी ली। ड्राइवर ने कारण पूछा, तो अधिकारी ने बताया कि आरोपित ने अभी फोन पर मुख्यमंत्री आवास और विधान सौध में बम रखने की धमकी दी है।