अफेयर में रोड़ा बन रहा था पति, पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर उतारा मौत के घाट; पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोला राज

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। बेंगलुरु के डोड्डाथोगुरु में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों ने इसे दिल का दौरा बताकर लगभग एक महीने तक अपने अपराध को छुपाने में कामयाब रहे।

पुलिस द्वारा पकड़े जाने से पहले यह रहस्य काफी समय तक दबे रहा। मामला 12 अक्टूबर को सामने आया, जब पीड़ित उपेंद्र के भाई ने उनकी मौत की शिकायत दर्ज कराई। पत्नी और प्रेमी ने की हत्या उन्होंने दावा किया कि उनका 41 वर्षीय बड़ा भाई बाथरूम जाते समय फिसल कर गिर गया था और दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अप्राकृतिक मौत की रिपोर्ट दर्ज की।

लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस को संदेह हुआ तो मौत के आसपास की परिस्थितियों की गहन जांच शुरू की गई। 5 नवंबर को पुलिस ने 46 साल के मधुसूदन रेड्डी को मामले के संबंध में पूछताछ के लिए बुलाया।

आरोपी ने हत्या की बात कबूली पूछताछ के दौरान, रेड्डी ने कथित तौर पर उपेंद्र की पत्नी, अनीता (36) के साथ अवैध संबंध में शामिल होने की बात कबूल की। पुलिस ने कहा कि पति को उनके रिश्ते का पता चल गया था और उसने दोनों को चेतावनी दी थी। यह सोचकर कि वह उनके रिश्ते में रोड़ा बनेगा इसलिए दोनों ने कथित तौर पर उसे मारने की साजिश रची।