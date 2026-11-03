Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

बेंगलुरु में तेज रफ्तार SUV का कहर, कबाब सेंटर में घुसी गाड़ी; 3 लोग झुलसे

By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
Published: Tue, 03 Nov 2026 08:46 PM (IST)

बेंगलुरु के बैनरघट्टा में एक तेज रफ्तार SUV सड़क किनारे खड़ी मोटरसाइकिलों को टक्कर मारते हुए कबाब सेंटर में जा घुसी।

बेंगलुरु में तेज रफ्तार SUV कबाब की दुकान में घुसी। (सोशल मीडिया)

बेंगलुरु में तेज रफ्तार SUV कबाब की दुकान में घुसी। (सोशल मीडिया)

HighLights

  1. बेंगलुरु में SUV कबाब सेंटर में घुसी।

  2. गर्म तेल गिरने से तीन लोग झुलसे।

  3. हादसा CCTV कैमरे में कैद हुआ।

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। बेंगलुरु के बाहरी इलाके बैनरघट्टा के पास एक तेज रफ्तार SUV सड़क किनारे खड़ी कई मोटरसाइकिलों को टक्कर मारते हुए एक कबाब सेंटर में जा घुसी। इस दौरान वहां मौजूद लोगों पर गर्म तेल गिर गया, जिससे तीन लोग बुरी तरह झुलस गए।

यह हादसा 28 अक्तूबर को हुआ, जब SUV चालक का गाड़ी से नियंत्रण खो गया। गाड़ी पहले सड़क किनारे खड़ी कई मोटरसाइकिलों से टकराई और फिर सीधे कबाब सेंटर के अंदर जा घुसी।

दुकान के अंदर मौजूद लोगों पर गर्म तेल गिर गया, जिससे तीन लोग गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे का पूरा घटनाक्रम CCTV कैमरे में कैद हो गया। अब इसका फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

घायलों की पहचान बसवराज, मुनिकृष्णा और मंजेश के रूप में हुई है। तीनों को तुरंत इलाज के लिए एक निजी अस्पताल ले जाया गया। बैनरघट्टा पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

 

देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।