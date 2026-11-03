बेंगलुरु में नूडल्स तीखा होने पर बवाल, नशे में धुत युवकों ने असम के मजदूरों से की मारपीट; 4 गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी इलाके में एक फास्ट-फूड आउटलेट पर परोसे गए नूडल्स में तीखापन ज्यादा होने की शिकायत को लेकर चार युवकों ने असम के तीन मजदूरों के साथ जमकर मारपीट की।

असमिया मजदूरों पर हमला करने के आरोप में पुलिस ने मारपीट करने वाले चारों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। इस हमले का सीसीटीवी फुटेज भी ऑनलाइन सामने आया है, जिसमें कुछ लोगों को मजदूरों पर हमला करते हुए देखा जा सकता है।

क्या है पूरा मामला? पुलिस के अनुसार, 29 अक्टूबर की रात डोडाथोगुरू स्थित एक फास्ट-फूड आउटलेट पर नशे की हालत में आए युवकों की मजदूरों से तीखी बहस हुई, जिसके बाद आरोपियों ने कर्मचारियों को जमीन पर पटककर लात-घूंसों से पीटा और बीच-बचाव करने आए एक राहगीर पर भी हमला कर दिया।