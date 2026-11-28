डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। महिलाओं के पीजी में घुसने, उनका यौन उत्पीड़न करने और मोबाइल फोन चुराने के आरोपी एक व्यक्ति को शनिवार को गिरफ्तारी अभियान के दौरान पुलिस ने पैर में गोली मार दी।

पुलिस के अनुसार, आरोपी नरेश आंध्र प्रदेश के मदनपल्ले का रहने वाला है और उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। उसकी शादी 12 साल पहले हुई थी, लेकिन उसके व्यवहार के कारण उसकी पत्नी उससे अलग हो गई।

पुलिस ने बताया कि पुलिस टीम जब उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी, तब उसने दो पुलिस कांस्टेबलों पर हमला कर दिया। इसके जवाब में पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। घायल आरोपित को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार को आरोपी ने शहर में महिलाओं के तीन पीजी को निशाना बनाया, जिनमें से एक चिक्काजाला में और दो येलाहांका में हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक घटना में, जब आरोपित ने एक महिला के साथ यौन उत्पीड़न की कोशिश की, तो महिला ने लगभग 15 मिनट तक उसका मुकाबला किया।