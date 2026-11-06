हत्या से लेकर लाशें ठिकाने लगाने तक... बेंगलुरु नरसंहार में पिता की मददगार थी नाबालिग बेटी

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। बेंगलुरू में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के परिवार के सात सदस्यों की हत्या का दावा किया था। हत्या के आरोप में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस को शक है कि आरोपी की नाबालिग बेटी ने शायद हत्या में शवों को ठिकाने लगाने में मदद की थी। जांचकर्ता फिलहाल उससे पूछताछ कर रहे हैं ताकि इस मामले में सटीक भूमिका पता लग सके।

पुलिस ने मृतकों की पहचान की

पीड़ितों की पहचान इंदुशेखर की पत्नी सुनीता, सास रूपवती, साले शिवकुमार और शंकर, साली दिव्या और नलिनी, और शंकर के सात साल के बेटे के रूप में हुई है।

शुरुआती जांच के मुताबिक, आरोपी ने हत्याओं की प्लानिंग की और पहले अपनी पत्नी को मारा। बाद में उसने अपने दो साले को पार्टी देने के बहाने घर बुलाया और उनकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने उनकी पत्नियों, अपनी सास और शंकर के छोटे बेटे को भी मार डाला।

दो दिन में 7 हत्या को दिया अंजाम पुलिस सूत्रों ने बताया कि शेखर ने सबसे पहले सिलबट्टे (पत्थर) से सुनीता की हत्या की, फिर उसके शव को कपड़े में लपेटकर नंदी हिल्स के पास फेंक दिया। इसके बाद उसने सुनीता का मोबाइल फोन बंद कर दिया और पड़ोसियों से कहा कि वह कहीं घूमने गई है, ताकि किसी को शक न हो।

अगले दिन, उसने अपने साले शिवकुमार और शंकर को पार्टी के बहाने अपने घर बुलाया और सिलबट्टे से उनकी हत्या कर दी। सूत्रों के मुताबिक, इसके बाद उसने उनकी पत्नियों - दिव्या और नालिनी, अपनी सास रूपावती और शिवकुमार के 7 साल के बेटे पुनीत की भी हत्या कर दी।

इन हत्याओं का खुलासा तब हुआ जब गुरुवार को नालिनी की मां ने श्रीरामपुरा पुलिस स्टेशन में उनके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। जांच के दौरान पुलिस को इन हत्याओं का पता चला और उन्होंने शेखर को गिरफ्तार कर लिया।

आरोपी ने हत्याओं के बाद घर की सफाई करने और खून के धब्बे मिटाने के लिए कथित तौर पर रसायनों (केमिकल्स) का इस्तेमाल किया था। पुलिस ने उस कार को जब्त कर लिया है जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर शवों को ले जाने के लिए किया गया था, साथ ही हत्याओं में इस्तेमाल किए गए सिल-बट्टे को भी बरामद कर लिया है।

घरेलू विवाद के कारण किया नरसंहार इंदुशेखर की सुनीता से लगभग 20 साल पहले शादी हुई थी। सुनीता के अपने मायके जाने को लेकर अक्सर उनके बीच झगड़े होते थे। रिश्तेदारों ने दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिश की थी, लेकिन उनके मतभेद दूर नहीं हो सके।

शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी ने पारिवारिक विवाद के चलते हत्याएं की हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपी इंदुशेखर अपनी पत्नी के मायके वालों से लगातार संपर्क से खुश नहीं था, पुलिस को शक है कि इसी वजह से हत्याएं हुईं। परिवार के सदस्यों ने दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन उनके बीच मतभेद बने रहे।

जानकारी के मुताबिक सुनीता को उसकी मां और भाइयों का समर्थन मिलने से शेखर नाराज था, इसलिए उसने उसके पूरे परिवार को खत्म करने का फैसला किया। सूत्रों के अनुसार, ये हत्याएं राजाजीनगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले बसरूम सर्कल के पास, 59वें क्रॉस के एक रिहायशी इलाके में हुईं।

नंदी हिल्स के पास लड़के का शव मिला नंदी हिल्स की तलहटी के पास चार घंटे के सर्च ऑपरेशन में पुलिस को शंकर के सात साल के बेटे की बॉडी मिली, लेकिन बाकी लाशों की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इंदुशेखर ने दावा किया है कि उसने परिवार के सभी सात सदस्यों को मार डाला है। हालांकि, जांचकर्ता अभी भी उसके दावों की जांच कर रहे हैं।

पुलिस मामले की जांच में जुटी पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या हत्याओं को अंजाम देने में किसी ने उसकी मदद की थी, पुलिस उन जगहों की पुष्टि संबंधित जिलों की पुलिस टीमों के जरिए कर रही है, जिनका जिक्र आरोपी ने किया है।