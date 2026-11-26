डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। बेंगलुरु में बाइक चोरी को लेकर हुए विवाद के बाद 22 वर्षीय युवक अंबर की उसके ही चार दोस्तों ने कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी।

पुलिस जांच के अनुसार, दोस्तों के बीच बाइक चोरी के मुद्दे को लेकर कहासुनी शुरू हुई थी।

देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने अंबर पर हमला कर दिया और उसके चेहरे, पीठ तथा पेट में लगातार कई घूंसे मारे। माना जा रहा है कि इस बेरहमी से की गई पिटाई के कारण अंबर के शरीर में इंटरनल ब्लीडिंग होने लगा।