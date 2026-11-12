बेंगलुरु में पति ने सामूहिक दुष्कर्म की झूठी शिकायत दर्ज कराने के लिए पत्नी पर बनाया दबाव, शिकायत दर्ज

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। बेंगलुरु के सिद्दूगुंटेपाल्या इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां मुहीज अहमद नामक व्यक्ति पर अपनी पत्नी जारा अमीना को पिस्तौल की नोक पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। पीड़िता का आरोप है कि उसके पति ने दुश्मनों को फंसाने के लिए उसे अशोक नगर पुलिस स्टेशन में झूठी सामूहिक दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराने का दबाव बनाया।

जारा के अनुसार, उनकी शादी 2017 में हुई थी, लेकिन शादी से पहले ही आर्थिक तंगी का फायदा उठाकर उसे और उसके परिवार को परेशान किया जाने लगा। पिछले एक साल से आरोपित उस पर शक कर रहा है और रोजाना मारपीट करता है।

पीड़िता ने बताया कि पिछले महीने पति ने पिस्तौल दिखाकर उसे जान से मारने की धमकी दी और तीसरी शादी करने के लिए तलाक का दबाव बनाया। वहीं, जारा की मां समीना ने बताया कि गरीबी के कारण उन्होंने समुदाय के बुजुर्गों की सलाह पर अपनी बेटी की शादी मुहीज से की थी। लेकिन आरोपित लगातार संपत्ति को लेकर विवाद करता रहा है और परिवार को परेशान कर रहा है।