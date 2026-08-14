बासी ब्रेड, 60 किलो फ्राइड मटर-दाल... बेंगलुरु के अस्पताल के किचन में मिला एक्सपायर्ड खाना

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक में खाद्य सुरक्षा को लेकर चल रहे जांच अभियान के बीच अब एक बड़े निजी अस्पताल की रसोई में भी गंभीर लापरवाही सामने आई है।

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल की किचन का निरीक्षण किया तो वहां बड़ी मात्रा में एक्सपायर्ड और बासी खाद्य सामग्री मिली। अधिकारियों ने रवा, आइसिंग शुगर, मैदा और कई बेकरी उत्पादों समेत अन्य सामान बरामद किया।

अधिकारियों के मुताबिक, जांच के दौरान चार पैकेट एक्सपायर्ड मिक्सचर और नौ पैकेट पानीपुरी भी मिले। टीम ने बासी ब्रेड, दो प्लास्टिक चॉपर बोर्ड, पांच पैकेट मेथी के पत्ते, 30 किलो वजन के छह पैकेट फ्राइड ग्राम, 30 किलो हरी मटर का एक पैकेट और 30 किलो मूंग दाल के पांच पैकेट भी बरामद किए।

खाद्य सुरक्षा नियमों के पालन की जांच कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री यूटी खादर ने कहा था कि खाद्य सुरक्षा को लेकर जांच किसी भी प्रतिष्ठान की हैसियत देखे बिना की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोगों का स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। उनके निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम शहर के अलग-अलग प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर रही है।