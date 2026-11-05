घर पर बेटी के साथ पकड़ा गया कर्मचारी, पिता ने बैट से पीट-पीटकर ले ली जान; बेंगलुरु में फैक्ट्री मालिक गिरफ्तार
बेंगलुरु के येलाहंका में एक फैक्ट्री मालिक ने अपनी बेटी के साथ संबंध के शक में एक कर्मचारी को क्रिकेट बैट से पीट-पीटकर मार डाला।
HighLights
बेंगलुरु में फैक्ट्री मालिक ने कर्मचारी की हत्या की।
बेटी के साथ संबंध के शक में पीट-पीटकर मारा।
आरोपी आनंद राज को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। बेंगलुरु के येलाहंका से एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां एक मालिक ने अपनी ही फैक्ट्री के कर्मचारी की क्रिकेट बैट से पीट-पीटकर हत्या कर दी।
मामले में जानकारी सामने आई है कि फैक्ट्री मालिक ने कर्मचारी को अपनी बेटी के साथ घर पर देख लिया था। मृतक की पहचान केरल के रहने वाले किरण के रूप में हुई है। वहीं आरोपी आनंद राज तमिलनाडु का रहने वाला है।
घर पर बेटी के साथ मिला कर्मचारी
आरोपी आनंद राज की स्वीट कॉर्न बनाने वाली मशीनों की एक फैक्ट्री है। 22 वर्षीय किरण भी उसी फैक्ट्री में काम करता था। वहीं आनंद राज की 19 साल की बेटी मैसूरु में प्री-यूनिवर्सिटी कोर्स (PUC) के दूसरे वर्ष की पढ़ाई कर रही है और हॉस्टल में रहती है। वह दशहरा की छुट्टियों में घर आई थी, इसी दौरान वह किरण के करीब आ गई थी।
पुलिस के मुताबिक, किरण के आनंद राज की बेटी के साथ संबंध थे और बताया जा रहा है कि आनंद राज इस रिश्ते से खुश नहीं था।
सोमवार को आनंद राज ने अपनी बेटी से कहा कि वह तमिलनाडु में अपने गांव जा रहा है। हालांकि, वह उसी दिन दोपहर बाद अपनी पत्नी के साथ वापस येलाहंका के घर आ गया।
आनंद राज जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि किरण घर आया हुआ था और आनंद की बेटी के साथ एक कमरे में था, तभी आनंद ने उन्हें एक साथ पकड़ लिया।
इसके बाद, आनंद राज ने अपनी बेटी को उसकी मां के साथ चिक्काबल्लापुर में एक रिश्तेदार के घर भेज दिया। उसने किरण को घर के अंदर ही रोक लिया और पूरी रात उसे क्रिकेट बैट से बेरहमी से पीटा।
मालिक ने पीट-पीटकर कर दी हत्या
जानकारी सामने आई है कि अगले दिन दोपहर में, आनंद राज ने किरण के पेट के निचले हिस्से में लात मारी, जिसके बाद वह गिर गया और उसकी मौत हो गई। आरोपी उसे ऑटो-रिक्शा से अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी मौत की पुष्टि की।
येलाहंका पुलिस को जैसे ही घटना की जानकारी मिली, वे मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। येलाहंका पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आनंद राज को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है।
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