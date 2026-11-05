घर पर बेटी के साथ पकड़ा गया कर्मचारी, पिता ने बैट से पीट-पीटकर ले ली जान; बेंगलुरु में फैक्ट्री मालिक गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। बेंगलुरु के येलाहंका से एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां एक मालिक ने अपनी ही फैक्ट्री के कर्मचारी की क्रिकेट बैट से पीट-पीटकर हत्या कर दी।

मामले में जानकारी सामने आई है कि फैक्ट्री मालिक ने कर्मचारी को अपनी बेटी के साथ घर पर देख लिया था। मृतक की पहचान केरल के रहने वाले किरण के रूप में हुई है। वहीं आरोपी आनंद राज तमिलनाडु का रहने वाला है।

घर पर बेटी के साथ मिला कर्मचारी आरोपी आनंद राज की स्वीट कॉर्न बनाने वाली मशीनों की एक फैक्ट्री है। 22 वर्षीय किरण भी उसी फैक्ट्री में काम करता था। वहीं आनंद राज की 19 साल की बेटी मैसूरु में प्री-यूनिवर्सिटी कोर्स (PUC) के दूसरे वर्ष की पढ़ाई कर रही है और हॉस्टल में रहती है। वह दशहरा की छुट्टियों में घर आई थी, इसी दौरान वह किरण के करीब आ गई थी।