डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्णाटक की राजधानी बेंगलुरु में अपनी पत्नी के परिवार के सात सदस्यों की हत्या के आरोपी एक कैब ड्राइवर ने पुलिस जांच से बचने के लिए पार्ट-टाइम अखबार के प्रकाशक होने की अपनी पहचान का इस्तेमाल किया। जांच में सामने आया है कि वह इसी आड़ में शवों को कर्नाटक और तमिलनाडु के अलग-अलग इलाकों में ले जाकर फेंकता था।

पुलिस के अनुसार, 52 वर्षीय एस इंदुशेखर ने इस साल जनवरी में शुरू किए गए एक मासिक प्रकाशन थाना वराडी के प्रेस स्टिकर का उपयोग किया। पिछले महीने जब वह प्लास्टिक और चादरों में लिपटे शवों को ठिकाने लगाने जा रहा था, तो उसने अपनी कार की नंबर प्लेट को छिपाने के लिए पत्रकार धार्मिक यात्रा यानी जर्नलिस्ट रिलीजियस ट्रिप का बैनर भी लगाया था।

जांच से जुड़े एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि अपराध के दौरान पुलिस चेकिंग से बचने के लिए उसने मीडिया से जुड़ी अपनी इस पहचान को एक अहम रणनीति के रूप में इस्तेमाल किया। प्रेस रजिस्ट्रार ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड से पता चलता है कि ताना वराडी को इस साल 21 जनवरी को कन्नड़ और अंग्रेजी के मासिक प्रकाशन के रूप में पंजीकृत किया गया था, जिसमें बेंगलुरु ग्रामीण स्थित इस प्रकाशन के संपादक और प्रकाशक के रूप में इंदुशेखर का नाम दर्ज था।

आरोपी के चेहरे पर नहीं कोई पछतावा आठ दिनों की पुलिस हिरासत पूरी होने के बाद इंदुशेखर को गुरुवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इससे पहले पुलिस उसे उसके घर और उन पहाड़ी इलाकों में घटनास्थल की जांच के लिए ले गई, जहां उसने शवों को फेंका था।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आरोपी ने हत्याओं की बात कबूल कर ली है और जांच के दौरान वह पूरी तरह शांत रहा, उसके चेहरे पर अपने किए का कोई पछतावा नहीं दिखा। कैब ड्राइवर की नाबालिग बेटी पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, इस महीने की शुरुआत में पकड़े जाने के बाद से जुवेनाइल होम में है। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने अपनी किशोर बेटी का ब्रेनवॉश किया था और उसे यकीन दिलाया था कि अगर उसकी पत्नी के परिवार को खत्म कर दिया जाए, तो वे एक बेहतर जिंदगी जी सकेंगे। श्रीरामपुरा पुलिस स्टेशन में पीड़ितों में से एक की मां द्वारा दर्ज कराई गई गुमशुदगी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 3 नवंबर को इंदुशेखर का पता लगाया था। हत्याओं का सिलसिला और मकसदहिरासत में लिए जाने के बाद पुलिस ने उसकी पत्नी और उसके परिवार के छह अन्य सदस्यों की हत्या का खुलासा किया। इंदुशेखर को 4 नवंबर को गिरफ्तार किया गया और राजाजीनगर पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला दर्ज किया गया, क्योंकि ये हत्याएं कथित तौर पर उसके किराए के मकान में हुई थीं। अपराध में कथित रूप से मदद करने के आरोप में उसकी 17 वर्षीय बेटी को भी हिरासत में लिया गया था।

क्या है हत्या का घटनाक्रम? आरोपी कैब ड्राइवर ने कथित तौर पर 16 अक्टूबर 2026 को हत्याओं का यह सिलसिला शुरू किया और सबसे पहले अपनी 40 वर्षीय पत्नी सुनीता एम जे और अपनी 65 वर्षीय सास रूपावती की हत्या की।

इसके बाद उसने अपनी पत्नी के बड़े भाई शिवकुमार (46), उनकी पत्नी दिव्या (30) और उनके 7 साल के बेटे पुनीत को मार डाला। 31 अक्टूबर को उसने अपने एक अन्य साले शंकर (44) और शंकर की पत्नी नलिनी (29) की भी कथित तौर पर हत्या कर दी।

पुलिस को संदेह है कि इन हत्याओं के पीछे पत्नी और उसके परिवार के प्रति गहरी नफरत के साथ-साथ श्रीरामपुरा स्थित उस संपत्ति पर कब्जा करने का लालच था, जो उसकी सास के पास उनके पति के नाम पर थी।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि अक्टूबर के अंत में 15 दिनों के भीतर की गई इन सिलसिलेवार हत्याओं को कई अलग-अलग एफआईआर के बजाय एक ही निरंतर अपराध मानकर एक ही प्राथमिकी के तहत जांच की जा रही है।