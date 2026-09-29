बेंगलुरु में किराए को लेकर ऑटो ड्राइवर और दो लड़कियों के बीच हाथापाई, मारपीट का वीडियो वायरल

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। बेंगलुरु में HSR लेआउट के सेक्टर 3 में दो लड़कियों और एक ऑटो ड्राइवर के बीच लड़ाई हो गई। ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि दोनों तरफ से हाथापाई हुई। आस-पास के लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया, जो कि अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

ऑटो ड्राइवर और लड़कियों के बीच जब हालात बेकाबू होने लगे, तो एक और लड़की ने बीच-बचाव किया और लड़ाई रुकवाई। यह घटना सोमवार दोपहर की है। इस घटना के वायरल होने से लोगों ने पुलिस से तुरंत कार्रवाई की मांग की।

ऑटो ड्राइवर ने लड़कियों पर नशे में होने का लगाया आरोप HSR लेआउट पुलिस के मुताबिक, वीडियो देखने के बाद पुलिस ने तुरंत लड़कियों से संपर्क किया और उनसे शिकायत दर्ज कराने को कहा। हालांकि, एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि लड़कियों ने आने से इनकार कर दिया और एक-दो दिन का समय मांगा।