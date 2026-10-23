बेंगलुरु: आवारा कु्त्ते को पेड़ से लटकाया, फिर पीट-पीटकर मार डाला; 3 आरोपी हिरासत में

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। बेंगलुरु में आवारा कुत्ते को पेड़ से लटकाकर पीटने के आरोप में पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें हिरासत में लिया है।

क्या है मामला?

तीनों युवकों पर आरोप है कि 20 अक्टूबर को वर्तुर के गुंजुर इलाके में ग्रीनवुड हाई स्कूल के पास आरोपियों ने एक आवारा कुत्ते को पेड़ से लटकाया और एक मोटी लाठी से पीट-पीटकर उसकी जान ले ली।

पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि इस भयानक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में भारी आक्रोश है। लोगों ने जानवरों के प्रति क्रूरता को लेकर चिंता जताई है। वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई एक बेजुबान जानवर के साथ हुई इस क्रूर घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद एक पशु कल्याण कार्यकर्ता की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। शिकायत के अनुसार इन आरोपियों ने एक आवारा कुत्ते को मोटी लाठी से बेरहमी से पीटा और मार डाला। बताया जा रहा है कि यह घटना स्कूल के सामने हुई और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है।

शिकायतकर्ता ने पुलिस से बेजुबान जानवर के साथ इतनी भयानक क्रूरता करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की अपील की है। पुलिस हिरासत में तीनों आरोपी पुलिस ने घटना में शामिल तीन आरोपियों को हिरासत में लिया है। आरोपियों की पहचान मुनियप्पा, मुरली और पुनीत के रूप में हुई है। तीनों ही बेंगलुरु के रहने वाले हैं। फिलहाल तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

बेंगलुरु पुलिस ने पोस्टर जारी किया बेंगलुरु पुलिस कमिश्नरेट ने एक पोस्टर जारी कर कहा कि जानवरों के प्रति क्रूरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस ने पुष्टि की कि वर्तुर के गुंजुर में ग्रीनवुड हाई स्कूल के पास एक बेजुबान आवारा कुत्ते की हत्या के मामले में केस दर्ज कर लिया गया है।