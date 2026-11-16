कर्नाटक: बेल्लारी में 15 हजार कमाने वाले के नाम पर 350 करोड़ की जीएसटी धोखाधड़ी

डिजिटल डेस्क, बेल्लारी। कर्नाटक के बेल्लारी से एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसने सुरक्षा और सिस्टम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

एक साधारण कार शोरूम में मात्र 15 हजार रुपये महीने कमाने वाले रोशन जमील नाम के युवक के नाम पर उसकी जानकारी के बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराकर 350 करोड़ रुपये के भारी-भरकम लेनदेन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना ने एक साधारण परिवार को गहरे सदमे और असमंजस में डाल दिया है।

रोशन जमील और दिहाड़ी मजदूरी करने वाले उसके पिता के लिए यह खबर किसी वज्रपात से कम नहीं थी। रोशन ने बताया कि हमें इस धोखाधड़ी की भनक तक नहीं थी। हमारे परिवार को इस बात का पता तब चला जब केंद्रीय जीएसटी अधिकारी हाल ही में मेरे आधार कार्ड पर दिए गए पते के जरिये हमारे घर पहुंचे और इस फर्जीवाड़े की जानकारी दी।

रोशन ने कहा, "मैं सिर्फ 15 हजार रुपये कमाता हूं और मेरे पिता दिहाड़ी मजदूर हैं। हमने कभी कोई व्यवसाय नहीं किया, और न ही हमें यह पता था कि मेरे नाम पर कोई जीएसटी नंबर भी चल रहा है।"

मामले की गंभीरता को देखते हुए रोशन के परिवार ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, "हमें शिकायत मिल गई है। हम यह कानूनी सलाह ले रहे हैं कि इन आरोपों के आधार पर एफआइआर कैसे और किन धाराओं के तहत दर्ज की जा सकती है।" साथ ही, पुलिस ने पूरी प्रक्रिया और लेन-देन का ब्योरा मांगने के लिए जीएसटी अधिकारियों को पत्र भी लिखा है। परिवार ने इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच और न्याय की गुहार लगाई है।