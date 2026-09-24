महाराष्ट्र के बीड में ड्राइवर का नियंत्रण खोने के बाद पलटी बस, 20 यात्री घायल

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के बीड जिले में गुरुवार सुबह एक प्राइवेट बस पलट गई। हादसे में बस में सवार 20 यात्री घायल हो गए। बस में तकनीकी खराबी के कारण ये हादसा हुआ। हादसा अहिल्यानगर-पाथर्डी हाइवे पर आष्टी तहसील मराठवाड़ाडी के पास हुआ।

तकनीकी खराबी के कारण हादसा पुलिस ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया, 'स्वामी टूर्स एंड ट्रैवल्स की बस अहिल्यानगर-पाथर्डी होते हुए पुणे से नांदेड़ जा रही थी, तभी तड़के करीब 3.30 बजे यह हादसा हुआ।' अंबोरा पुलिस स्टेशन के असिस्टेंट इंस्पेक्टर विक्रांत हिंगे ने बताया कि बस में तकनीकी खराबी आने के बाद ड्राइवर ने बस पर से अपना नियंत्रण खो दिया, जिससे बस पलट गई और उसमें सवार 20 यात्री घायल हो गए।