देशभर में आज 24 अक्टूबर को बैंक खुले हैं या बंद? क्या कहता है RBI का नियम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बैंकिंग अवकाश नियमों के अनुसार, वाणिज्यिक बैंक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं, जिससे पूरे देश में आमने-सामने (इन-पर्सन) की जाने वाली बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होती हैं। इसी तरह आज 24 अक्टूबर को महीने कौ चौथा शनिवार है और इस वजह से बैंक बंद रहेंगे।

बैंक बंद रहने का मतलब है कि ग्राहक शाखा की सामान्य काउंटर सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसमें काउंटर पर नकद जमा करना और निकालना, चेक से जुड़ी सेवाएं और अन्य ऐसे लेन-देन शामिल हैं। जो ग्राहक अपनी बैंक शाखा जाने की योजना बना रहे हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक की छुट्टियों की सूची देख लें और जरूरी लेन-देन के लिए कोई वैकल्पिक इंतजाम कर लें।

वित्तीय लेन-देन के लिए क्या करें? हालांकि, आमतौर पर डिजिटल बैंकिंग सेवाएं पूरे दिन उपलब्ध रहने की उम्मीद है। ग्राहक रोजमर्रा के वित्तीय लेन-देन के लिए इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं, बशर्ते सेवाएं उपलब्ध हों और कोई निर्धारित मेंटेनेंस (रखरखाव) कार्य न चल रहा हो। आमतौर पर एटीएम भी चालू रहते हैं, हालांकि अलग-अलग जगहों पर कैश की उपलब्धता अलग-अलग हो सकती है।

हाल ही में कई राज्यों में दुर्गा पूजा के क्षेत्रीय आयोजन के चलते 22 और 23 अक्टूबर, 2026 को बैंकों में छुट्टियां रहीं। इस तरह की छुट्टियां क्षेत्रीय त्योहारों और स्थानीय परंपराओं को दर्शाती हैं, जिन्हें बैंकिंग अवकाश ढांचे के अंतर्गत मान्यता दी गई है।

क्षेत्रीय बैंक अवकाश तय करने के लिए आरबीआई राज्य सरकारों के साथ समन्वय करता है। इसका मतलब यह है कि कुछ छुट्टियां केवल विशेष राज्यों में लागू होती हैं, जबकि अन्य (जैसे महीने के चौथे शनिवार की छुट्टी) पूरे देश में लागू होती हैं।

बैंक ग्राहकों को क्या पता होना चाहिए? जिन ग्राहकों को नकदी की जरूरत है, दस्तावेज जमा करने हैं या शाखा से जुड़ा कोई जरूरी काम है उन्हें बैंक बंद रहने की स्थिति को ध्यान में रखकर अपनी योजना बनानी चाहिए। ऐसे लेनदेन, जो बैंक की प्रत्यक्ष (फिजिकल) कार्यप्रणाली या चेक प्रोसेसिंग पर निर्भर हैं, उनमें देरी हो सकती है। ये काम तब तक पूरे नहीं हो पाएंगे जब तक कि किसी कार्य दिवस (वर्किंग डे) पर संबंधित सेवाएं फिर से शुरू न हो जाएं।

इस बीच, ग्राहक अपने रोजमर्रा के लेनदेन के लिए डिजिटल भुगतान विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। यूपीआई ट्रांसफर, ऑनलाइन फंड ट्रांसफर और मोबाइल बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से काम करती रहेंगी। हालांकि अलग-अलग बैंकों या पेमेंट सिस्टम में कभी-कभी तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं।