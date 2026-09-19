केरल की नेवेल अकादमी से पकड़ा गया बांग्लादेशी, फर्जी आईडी पर कर रहा था काम
केरल की एझिमाला नेवल एकेडमी में एक बांग्लादेशी नागरिक नकली भारतीय पहचान पत्र के साथ गिरफ्तार किया गया है।
HighLights
एझिमाला नेवल अकेडमी में बांग्लादेशी नागरिक बिप्लब सोरेन गिरफ्तार।
नकली भारतीय दस्तावेजों से लॉन्ड्री सेक्शन में कर रहा था काम।
संवेदनशील रक्षा प्रतिष्ठान में सुरक्षा चूक पर उठे गंभीर सवाल।
डिजिटल डेस्क, तिरुवनंतपुरम। केरल की बेहद संवेदनशील एझिमाला नेवल अकादमी में एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। ये शख्स नकली दस्तावेजों के साथ भारतीय नागरिक बनकर अकादमी में काम कर रहा था।
बांग्लादेश के इस व्यक्ति की पहचान 32 वर्षीय बिप्लब सोरेन के तौर पर हुई है। वह अपनी बांग्लादेशी नागरिकता छिपाकर नेवल एकेडमी के लॉन्ड्री सेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के तौर पर काम कर रहा था।
नकली भारतीय ID लेकर अकादमी में था बांग्लादेशी
शुरुआती जानकारी के मुताबिक, सोरेन बिना वैध दस्तावेजों के भारत में रह रहा था। खबरों के मुताबिक, हाल ही में नेवल अधिकारियों को उसके व्यवहार पर शक हुआ और उन्होंने उस पर नजर रखनी शुरू कर दी। बाद में उसे हिरासत में लेकर अधिकारियों ने पूछताछ की।
विस्तृत जांच के दौरान, अधिकारियों को उसके मोबाइल फोन पर ऐसे दस्तावेज और अन्य जानकारी मिली, जिनसे पता चला कि वह बांग्लादेशी नागरिक है। नेवल अधिकारियों ने पूछताछ और पुष्टि के बाद, उसे शुक्रवार रात करीब 8:15 बजे पुलिस को सौंप दिया गया।
अकादमी में बांग्लादेशी शख्स के मिलने से कई सवाल खड़े हो गए हैं कि कैसे एक विदेशी नागरिक बिना अपनी राष्ट्रीयता का पता चले, रणनीतिक रूप से संवेदनशील रक्षा प्रतिष्ठान के अंदर लगभग एक साल तक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के तौर पर काम कर पाया।
कैसे बने नकली दस्तावेज?
जांचकर्ता अब इस बात की जांच कर रहे हैं कि बांग्लादेशी नागरिक ने नकली दस्तावेज कैसे हासिल किए और संवेदनशील रक्षा प्रतिष्ठान में कैसे प्रवेश पाया।
अधिकारी इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि वह कितने समय से अकादमी में काम कर रहा था, उसे नौकरी दिलाने में किसने मदद की, और क्या इस मामले से जुड़े सुरक्षा के कोई व्यापक पहलू हैं।
यह घटनाक्रम कन्नूर जिले के अलग-अलग हिस्सों में बिना दस्तावेजों वाले बांग्लादेशी नागरिकों (जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं) के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के बीच सामने आया है।
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