केरल की नेवेल अकादमी से पकड़ा गया बांग्लादेशी, फर्जी आईडी पर कर रहा था काम

डिजिटल डेस्क, तिरुवनंतपुरम। केरल की बेहद संवेदनशील एझिमाला नेवल अकादमी में एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। ये शख्स नकली दस्तावेजों के साथ भारतीय नागरिक बनकर अकादमी में काम कर रहा था।

बांग्लादेश के इस व्यक्ति की पहचान 32 वर्षीय बिप्लब सोरेन के तौर पर हुई है। वह अपनी बांग्लादेशी नागरिकता छिपाकर नेवल एकेडमी के लॉन्ड्री सेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के तौर पर काम कर रहा था।

नकली भारतीय ID लेकर अकादमी में था बांग्लादेशी

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, सोरेन बिना वैध दस्तावेजों के भारत में रह रहा था। खबरों के मुताबिक, हाल ही में नेवल अधिकारियों को उसके व्यवहार पर शक हुआ और उन्होंने उस पर नजर रखनी शुरू कर दी। बाद में उसे हिरासत में लेकर अधिकारियों ने पूछताछ की।

विस्तृत जांच के दौरान, अधिकारियों को उसके मोबाइल फोन पर ऐसे दस्तावेज और अन्य जानकारी मिली, जिनसे पता चला कि वह बांग्लादेशी नागरिक है। नेवल अधिकारियों ने पूछताछ और पुष्टि के बाद, उसे शुक्रवार रात करीब 8:15 बजे पुलिस को सौंप दिया गया।