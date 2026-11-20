डिजिटल डेस्क, काठमांडू। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह 22 नवंबर से भारत की दो दिवसीय यात्रा पर आएंगे। 27 मार्च को पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली आधिकारिक द्विपक्षीय विदेश यात्रा होगी।

इससे पहले नेपाली पीएम शाह सितंबर में वे संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल होने के लिए अमेरिका गए थे। अब भारत के दौरे को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या दोनों देशों के रिश्ते पहले से बेहतर होंगे।

34 सदस्यों के साथ आ रहे भारत विदेश मंत्रालय में विदेश सचिव अमृत बहादुर राय ने बताया कि शाह 34 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इस प्रतिनिधिमंडल में वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले और विदेश मंत्री शिशिर खनाल भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार कुमार ब्यंजनकर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी प्रधानमंत्री के साथ होंगे।

राष्ट्रपति और पीएम से होगी मुलाकात नेपाली पीएम शाह इस यात्रा के दौरान भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। विदेश सचिव ने बताया कि विदेश मंत्री एस. जयशंकर भी शाह से शिष्टाचार भेंट करेंगे।