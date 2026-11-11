'बाबर प्रेमियों को सजा मिलेगी', राम मंदिर पर टिप्पणी को लेकर BJP ने कीर्ति आजाद पर साधा निशाना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को भगवान राम और अयोध्या राम मंदिर पर की गई टिप्पणियों को लेकर तृणमूल कांग्रेस सांसद कीर्ति आजाद की आलोचना की। पार्टी ने विपक्ष पर चरम वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया।

बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर पोस्ट में TMC पर भगवान राम का अपमान करने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला 'INDI गठबंधन' सनातन विरोधी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष सनातन से नफरत करता है। टीएमसी के सांसद ने प्रभु श्रीराम का अपमान किया है। राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव अपने नेताओं से सनातन को बदनाम करवाकर चरम वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं।

बाबर प्रेमियों को जनता सजा देगी- बीजेपी उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों को उसी तरह सजा मिलेगी, जैसे पश्चिम बंगाल में टीएमसी को चुनावी हार का सामना करना पड़ा था

भंडारी ने लिखा, बंगाल की तरह ही, उत्तर प्रदेश की जनता, बाबर प्रेमियों को सजा देगी। कीर्ति आजाद ने उठाए से सवाल बीजेपी नेता की यह टिप्पणी कीर्ति आजाद के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे कभी अयोध्या राम मंदिर नहीं जाएंगे। उन्होंने भगवान राम द्वारा माता सीता के साथ किए गए व्यवहार पर भी सवाल उठाए थे।

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए टीएमसी सांसद ने कहा कि वे भगवान राम को ही एकमात्र पूजनीय देवता नहीं मानते। उन्होंने माता की को अपनी मां बताया और कहा कि वे उनके जन्मस्थान, मिथिला से आते हैं। उन्होंने कहा कि क्या हमारे देश के 3200 करोड़ देवी-देवताओं में भगवान राम ही एकमात्र देवता हैं? मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा क्योंकि भगवान राम ने अपनी पत्नी को त्याग दिया था, तब भी, जब उन्होंने अग्नि परीक्षा पास कर ली थी। उन्होंने माता सीता को अपने घर से निकाल दिया था। मैं वहां क्यों जाऊं? मैं माता सीता के जन्मस्थान से आता हूं। वह मिथिला की बेटी थीं। माता सीता मेरी मां हैं।