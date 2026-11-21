जेएनएन, पन्ना। ऑटो चालक सोनू रैकवार की किस्मत उस समय चमक गई, जब खदान में उन्हें 3.17 कैरेट का हीरा मिला। इसे शुक्रवार को हीरा कार्यालय में जमा करा दिया है।

हीरा पारखी अनुपम सिंह के अनुसार, हीरे की अनुमानित कीमत 15 लाख रुपये आंकी गई है। हीरा कार्यालय में अब तक 175 हीरे जमा हैं, जिनका वजन 387.21 कैरेट और अनुमानित कीमत तीन करोड़ रुपये है। हीरे की अंतिम नीलामी दिसंबर 2024 में हुई थी।

सोनू ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उन्हें रात में सोते समय हीरा मिलने के सपने आ रहे थे। जब नींद खुलती तो उन्हें लगता कि काश यह सपना सच हो जाए। उन्होंने यह बात अपने परिवार वालों को बताई।