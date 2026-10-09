'मेरे आस-पास शराबी लोग हैं...', असम की छात्रा का परिवार को आखिरी मैसेज; रेलवे ट्रैक पर मिली लाश

डिजिटल डेस्क, गुवाहाटी। असम की 20 साल की छात्रा डांस कॉम्पिटिशन के बाद ट्रेन से अकेले यात्रा कर रही थी। परिवार का 6 अक्टूबर की सुबह से उससे संपर्क टूट गया था। बुधवार, 7 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में रेलवे ट्रैक के पास उसका शव मिला।

अब इस 20 साल की छात्रा का गायब होने से पहले का आखिरी वीडियो सामने आया है। छात्रा ने अपने परिवार को बताया था कि उसके कोच में नशे में धुत लोग हैं, जिसकी वजह से उसे डर लग रहा है।

छात्रा का गायब होने से पहले का आखिरी वीडियो छात्रा के परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है और रेलवे सुरक्षा बल (RPF) पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उसकी मौत की परिस्थितियों की गहन जांच की मांग की है।

परिवार ने आखिरी कॉल और वीडियो के बारे में बताते हुए कहा कि उनकी बेटी ने कहा था कि ट्रेन के डिब्बे में नशे में धुत लोगों की वजह से उसे असुरक्षित महसूस हो रहा है। परिवार से मिली जानकारी के मुताबिक, उनकी बेटी 6 अक्टूबर को रात करीब 12:15 बजे विशाखापत्तनम में ट्रेन नंबर 22503 में सवार हुई। NFR ने बताया कि अविनाश नाम के एक स्थानीय परिचित व्यक्ति ने उसे स्टेशन तक पहुंचाया। भाभी को मिलाया आखिरी कॉल रेलवे ने बताया कि CCTV फुटेज में बोरो जनरल टिकट के साथ ट्रेन के S-2 कोच में चढ़ती हुई दिखाई दी। इसके बाद छात्रा ने अपनी भाभी को कॉल किया। छात्रा की भाभी ने कहा, 'ट्रेन में चढ़ने के बाद, उसने मुझे और अपनी एक अन्य दोस्त को फोन किया और बताया कि उसे कोच में असहज महसूस हो रहा है। उसके आस-पास नशे में धुत आदमी थे, जिससे उसे असुरक्षित महसूस हो रहा था।'