CM हिमंत बिस्व सरमा के विजिलेंस सेल के DSP की मौत, होटल के कमरे में मिला शव

डिजिटल डेस्क, दिसपुर। असम के बोंगाईगांव जिले के एक होटल के कमरे में, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा के विजिलेंस सेल से जुड़े एक पुलिस उपाधीक्षक (DSP) मृत पाए गए।

पुलिस ने गुरुवार को डीएसपी की मौत की जानकारी दी। अधिकारी की पहचान खर्गेश्वर राभा के तौर पर हुई है। उनका शव 'होटल जाह्नवी रीजेंसी' के एक कमरे में मिला, जो आंशिक रूप से सड़ने की स्थिति में था।

मुख्यमंत्री के DSP की मौत

रिपोर्ट्स के मुताबिक, DSP खर्गेश्वर राभा 18 अक्टूबर को होटल में रुके थे। होटल कर्मचारियों ने जब इस बात पर ध्यान दिया कि बहुत देर से कमरे से कोई आ-जा नहीं रहा और कमरे से अजीब सी बदबू आ रही है, तब उन्होंने पुलिस को सूचना दी।

होटल के स्टाफ की तरफ से सूचना मिलने पर, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने इलाके को सुरक्षित किया, फोरेंसिक सबूत जुटाए और शव को अपने कब्जे में लिया। शुरुआती जांच के आधार पर बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) नुमल महतो ने कहा, 'मौत का सटीक कारण अभी पता नहीं चल पाया है। हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जिससे घटनाओं के क्रम का पता चल सकेगा।'

एसएसपी नुमल महतो ने आगे कहा, 'हालांकि शुरुआती जांच से लगता है कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं एक कारण हो सकती हैं, लेकिन किसी भी तरह की साजिश या गड़बड़ी की आशंका को खारिज करने के लिए पूरी जांच की जा रही है।'