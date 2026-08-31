'NHAI का सड़कों का खराब रखरखाव जिम्मेदार', सोनापुर सड़क हादसे पर बोले असम सीएम

डिजिटल डेस्क, गुवाहाटी। असम के गुवाहाटी में सोनापुर स्थित खेत्री के पास नेशनल हाईवे-27 पर हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए।

इस हादसे के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के खराब रखरखाव और लापरवाही को हादसे की मुख्य वजह बताया है।

गड्ढे के कारण अनियंत्रित हुई गाड़ी

यह हादसा रविवार रात उस समय हुआ, जब नागांव से गुवाहटी जा रही 26 सीटों वाली फोर्स ट्रैवलर गाड़ी खेत्री के पास हाईवे पर बने एक बड़े गड्ढे से टकरा गई। गड्ढे में पड़ते ही गाड़ी का टायर फट गया, जिससे चालक ने वाहन से संतुलन खो दिया।

अनियंत्रित ट्रैवलरह रोड डिवाइडर को लांघती हुई सड़क की दूसरी तरफ चली गई और सामने से आ रहे मालवाहक ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि 5 पुरुषों और 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई।

मुख्यमंत्री ने किया निरीक्षण, NHAI पर कसा तंज दुर्घटनास्थल सोनापुर के टेटेलिया का दौरा करने के बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, पुलिस जांच और स्थानीय लोगों के बयानों से स्पष्ट है कि NH-27 पर लचर मेंटेनेंस इस हादसे कि लिए जिम्मेदार हैं।