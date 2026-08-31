Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

'NHAI का सड़कों का खराब रखरखाव जिम्मेदार', सोनापुर सड़क हादसे पर बोले असम सीएम

By Digital Desk Edited By: Harsh Katare
Updated: Mon, 31 Aug 2026 07:35 PM (IST)

गुवाहाटी के सोनापुर में NH-27 पर हुए भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जिसके लिए असम ...और पढ़ें

सोनापुर हादसे पर सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने NHAI को ठहराया जिम्मेदार

सोनापुर हादसे पर सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने NHAI को ठहराया जिम्मेदार

HighLights

  1. गुवाहाटी के सोनापुर में भीषण सड़क हादसा, 7 की मौत।

  2. सीएम सरमा ने NHAI के खराब रखरखाव को ठहराया जिम्मेदार।

  3. मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये मुआवजे की घोषणा।

डिजिटल डेस्क, गुवाहाटी। असम के गुवाहाटी में सोनापुर स्थित खेत्री के पास नेशनल हाईवे-27 पर हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए।

इस हादसे के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के खराब रखरखाव और लापरवाही को हादसे की मुख्य वजह बताया है।

गड्ढे के कारण अनियंत्रित हुई गाड़ी

यह हादसा रविवार रात उस समय हुआ, जब नागांव से गुवाहटी जा रही 26 सीटों वाली फोर्स ट्रैवलर गाड़ी खेत्री के पास हाईवे पर बने एक बड़े गड्ढे से टकरा गई। गड्ढे में पड़ते ही गाड़ी का टायर फट गया, जिससे चालक ने वाहन से संतुलन खो दिया।

अनियंत्रित ट्रैवलरह रोड डिवाइडर को लांघती हुई सड़क की दूसरी तरफ चली गई और सामने से आ रहे मालवाहक ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि 5 पुरुषों और 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई।

मुख्यमंत्री ने किया निरीक्षण, NHAI पर कसा तंज

दुर्घटनास्थल सोनापुर के टेटेलिया का दौरा करने के बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, पुलिस जांच और स्थानीय लोगों के बयानों से स्पष्ट है कि NH-27 पर लचर मेंटेनेंस इस हादसे कि लिए जिम्मेदार हैं।

उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव रवि कोटा ने NHAI चेयरमैन से बातचीत की है और उन्होंने राजमार्गों की तत्काल मरम्मत का भरोसा दिया है।

मुआवजे की घोषणा

असम सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने और घायलों का मुफ्त इलाज कराने का निर्देश दिया है।

वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए खेत्री पुलिस ने NHAI के दो अधिकारियों को हिरासत में लेकर कानूनी जांच शुरू कर दी है।