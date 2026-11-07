Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

दीवाली-छठ पर चलेंगी अतिरिक्त ट्रेनें, बढ़ती भीड़ के बीच आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचे अश्विनी वैष्णव; दिए निर्देश

By Digital Desk Edited By: Shubham Kumar
Published: Sat, 07 Nov 2026 09:04 PM (IST)Updated: Sat, 07 Nov 2026 09:08 PM (IST)

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दीवाली और छठ पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए आनंद विहार स्टेशन का दौरा किया। ...और पढ़ें

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव।

HighLights

  1. रेल मंत्री ने आनंद विहार स्टेशन का औचक निरीक्षण किया।

  2. दिवाली-छठ पर बढ़ती भीड़ के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाने के निर्देश।

  3. भीड़ वाले रूटों पर और ट्रेनें चलाने का आश्वासन दिया।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दीवाली और छठ पर घर जाने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शनिवार को आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचे। उन्होंने यात्री सुविधाओं, भीड़ नियंत्रण और विशेष ट्रेनों के संचालन की व्यवस्था का जायजा लिया।

यात्रियों की मांग पर उन्होंने अधिकारियों को अगले कुछ घंटों में आनंद विहार से अतिरिक्त ट्रेनें चलाने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि भीड़ वाले रूटों पर टिकट बुकिंग की समीक्षा की जा रही है।

रेल मंत्री ने बताया कि जिस रूट पर टिकटों की अधिक बुकिंग होगी, वहां अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाएंगी।रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आनंद विहार स्टेशन के अलग-अलग प्लेटफार्म, टिकटिंग एरिया और यात्रियों के लिए बनाए गए होल्डिंग एरिया का निरीक्षण किया।

वैष्णव ने कहा कि इस साल अभी तक 18 हजार अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं। रूटों का सर्वे किया जा रहा है और जिस रूट पर भीड़ बढ़ेगी, उस पर अतिरिक्त ट्रेन का संचालन किया जाएगा।

देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।