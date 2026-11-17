डिजिटल डेस्क, मनीला। 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'पिछले कुछ वर्षों में, हमारी 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' ने भारत-आसियान संबंधों को नई गति और गहराई दी है। हमारी साझेदारी अब साझा संस्कृति और विरासत से आगे बढ़कर डिजिटल, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में नए आयामों तक पहुँच गई है।

2014 से, हमने लोगों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए 100 से अधिक पहल की हैं, लगभग 250 'क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स' शुरू किए हैं, और कौशल विकास के लिए 10,000 से अधिक छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं। आज, भारत और नौ आसियान देशों के बीच सीधी उड़ानें और बढ़ता पर्यटन हमारे करीबी संबंधों का एक और प्रमाण हैं।

पीएम मोदी ने आसियान शिखर सम्मेलन में शांति पर जोर दिया पीएम मोदी ने आगे कहा, 'पिछले कुछ सालों में, दुनिया ने लगातार कई संकटों का सामना किया है। आज दुनिया को सबसे ज्यादा शांति, स्थिरता और पूर्वानुमान योग्य माहौल की जरूरत है।

इस संदर्भ में, इस वर्ष की थीम, 'नेविगेटिंग आवर फ्यूचर टुगेदर' (एक साथ मिलकर अपने भविष्य की दिशा तय करना) का विशेष महत्व है।' प्रधानमंत्री बोले, 'हमारा मानना है कि भारत का विकास और आसियान की समृद्धि आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। आने वाले वर्षों में, 'आसियान कम्युनिटी विजन 2045' और 'विकसित भारत 2047' हमारे साझा लक्ष्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।'

12 वर्षों में हमने अपनी साझेदारी को नई गति दी: PM मोदी PM ने कहा, 'पिछले 12 वर्षों में, हमने अपनी साझेदारी को नई गति दी है। अब, हमें मिलकर अपने क्षेत्र के भविष्य के लिए एक नई राह तय करनी होगी। इस साझेदारी में आसियान की एकता और केंद्रीयता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता अटूट है और हमेशा बनी रहेगी।