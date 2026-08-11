'अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा, इसे कोई बदल नहीं सकता', भारत की चीन को दो टूक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को फिर दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश 'भारत का एक अभिन्न हिस्सा' है। मंत्रालय ने यह बात सीमावर्ती राज्य में जगहों के नाम बदलने को लेकर चीन के साथ चल रहे विवाद के बीच कही है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, 'मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और यह एक ऐसा तथ्य है जो पहले से ही स्पष्ट है ।साथ ही, मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि इस निर्विवाद सच्चाई को कोई नहीं बदल सकता।'

बॉर्डर पर शांति बनाए रखना जरूरी इसके अलावा, भारत-चीन संबंधों पर बात करते हुए जायसवाल ने कहा, 'भारत और चीन के बीच सीमावर्ती इलाकों से जुड़े मामलों पर, हमने चीनी के साथ बातचीत में हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को बहुत गंभीर मानते हैं और इन इलाकों में शांति और स्थिरता बनाए रखना सबसे जरूरी है। हमने यह भी कहा है कि हमारे सीमा मामलों की स्थिति का असर हमारे व्यापक द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ेगा।

भारत-चीन सीमा मामलों पर हाल ही में हुई WMCC की 36वीं बैठक में भी इस बात को दोहराया गया था। इस बैठक में, दोनों पक्षों ने खुलकर बातचीत की और 'लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल' (LAC) के पास की स्थिति की समीक्षा की। भारतीय ने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया कि द्विपक्षीय संबंधों के विकास के लिए सीमावर्ती इलाकों में शांति और स्थिरता बनाए रखना जरूरी है।'

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चीन की चालबाजी के बीच भारत की दो टूक चीन की ओर से अरुणाचल प्रदेश की जगहों के लिए बार-बार चीनी नाम रखने की कोशिशों के बीच, भारत ने 'सर्वे ऑफ इंडिया' के आधिकारिक नक्शे पर राज्य की 27 जगहों की पहचान उनके स्टैंडर्ड नामों से की है। सरकार ने कहा कि इस कदम का मकसद इन जगहों की सही पहचान करना और उनके भौगोलिक और ऐतिहासिक महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना है।

भारत ने अरुणाचल प्रदेश में जगहों के नाम बदलने की बीजिंग की कोशिशों को हमेशा खारिज किया है। भारत का कहना है कि ऐसी कोशिशें 'बेकार और बेतुकी' हैं और इनसे यह सच्चाई नहीं बदल सकती कि यह राज्य भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा।'