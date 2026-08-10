स्लोवेनिया में खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय दूतावास को बनाया था निशाना, विदेश मंत्रालय ने की निंदा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के विदेश मंत्रालय ने स्लोवेनिया की राजधानी लजुब्लजा में भारतीय दूतावास के परिसर को नुकसान पहुंचाए जाने और उसकी रूपरेखा बिगाड़ने की कड़ी निंदा की है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि वियना कन्वेंशन के तहत राजनयिक परिसरों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता और उनकी सुरक्षा करना अनिवार्य है।

विदेश मंत्रालय ने स्लोवेनियाई अधिकारियों से इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम स्लोवेनिया के ल्युब्लियाना में अपने दूतावास परिसर को भारत-विरोधी तत्वों द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने की निंदा करते हैं। वियना कन्वेंशन के तहत, राजनयिक परिसरों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता और उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए।