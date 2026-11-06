अरुणाचल प्रदेश: डकैती के मामले में पांच गिरफ्तार, विदेशी पिस्तौल और चोरी के गहने बरामद

डिजिटल डेस्क, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले में एक घर में हुई हथियारबंद डकैती के सिलसिले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, उनके पास से विदेशी पिस्तौल, कारतूस और चोरी के संदिग्ध गहने बरामद किए गए हैं।

30 अक्टूबर की शाम को सिमोलबारी इलाके में ओमनाथ धनुक के घर हुई डकैती की जांच के बाद ये गिरफ्तारियां की गईं। आरोप है कि हथियारों से लैस सात लोगों के एक गिरोह ने घर में घुसकर वहां मौजूद लोगों के साथ मारपीट की और उन्हें धमकाया। इसके बाद वे करीब 10 लाख रुपये नकद, चार मोबाइल फोन और सोने के गहने लेकर फरार हो गए।

पुलिस ने क्या बताया? नामसाई के पुलिस उपाधीक्षक केंगो दिरची ने बताया कि 31 अक्टूबर को नामसाई पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता, 2023 और आर्म्स एक्ट, 1959 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान प्रेम नगर के लतुल बोरुआ (43), नामसाई जिले के भोगमुर निवासी दिनेश गोगोई (41) और मिनेश्वर दिहिंगिया (44), नोंगटो खामती के चाउ क्यापेंग मानलोंग (30) और लोहित जिले के मेपो (न्यू डांगलाट) निवासी सोफियो मेपो उर्फ कालोसो मेपो (43) के रूप में हुई।

क्या-क्या बरामद हुआ? जांच के दौरान, पुलिस ने तुर्की में बनी 7.65 mm की एक पिस्तौल, दो जिंदा कारतूसों वाली एक मैगजीन, सोने का एक मंगलसूत्र (जो संभवतः लूटे गए गहनों का हिस्सा है), दो मोबाइल फोन और दो मोटरसाइकिलें जब्त कीं। इनमें से एक मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कथित तौर पर इस अपराध को अंजाम देने के लिए किया गया था।

अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि यह डकैती एक निजी विवाद के चलते रची गई पहले से तय साजिश का नतीजा थी। आरोपियों ने कथित तौर पर पीड़ित के घर की रेकी की थी और वहां पहुंचने तथा वहां से भागने के रास्तों की योजना बनाई थी।