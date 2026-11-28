डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जिस अनुच्छेद 356 को डॉ. बी.आर. आंबेडकर ने संविधान का एक 'मृत पत्र' (निष्क्रिय प्रविधान) माना था, उसका 1951 से लेकर अब तक 135 बार इस्तेमाल हो चुका है।

पीटीआई और द ट्रिब्यून के विश्लेषणों के मुताबिक, केंद्र की लगभग सभी सरकारों ने राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए इस प्रविधान का उपयोग किया है, लेकिन सबसे अधिक बार इसका प्रयोग पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में देखा गया।

एक विश्लेषण के अनुसार, कांग्रेस सरकारों ने सत्ता में रहते हुए लगभग 90 बार (कुल का करीब दो-तिहाई) इस प्रविधान का इस्तेमाल किया। अकेले इंदिरा गांधी के शासनकाल में यह संख्या 50 पहुंच गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अखबारों में प्रकाशित एक लेख में (कांग्रेस का नाम लिए बिना) आरोप लगाया कि उनके शासनकाल में संविधान को कमजोर किया गया और चुनी हुई राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के लिए अनुच्छेद 356 के बार-बार दुरुपयोग को एक और चिंताजनक अध्याय बताया।

सरकारों के अनुसार इस्तेमाल जवाहरलाल नेहरू काल: 8 बार (पंजाब, PEPSU, आंध्र, त्रावणकोर-कोचीन, केरल, ओडिशा, गोवा आदि)

लाल बहादुर शास्त्री: 1 बार (केरल)

इंदिरा गांधी: 50 बार (हरियाणा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात और 1980 में 9 विपक्षी राज्यों समेत)

मोरारजी देसाई: 16 बार

चरण सिंह: 4 बार

राजीव गांधी: 6 बार

वीपी सिंह: 2 बार

चंद्रशेखर: 5 बार

पीवी नरसिम्हा राव: 12 बार

एचडी देवेगौड़ा: 1 बार

अटल बिहारी वाजपेयी: 6 बार

मनमोहन सिंह (यूपीए): 13 बार

नरेंद्र मोदी सरकार: 10 बार (महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, पुडुचेरी, मणिपुर आदि)

जनता पार्टी और अन्य गठबंधन सरकारों ने 28 बार तथा भाजपा नेतृत्व वाली सरकारों ने 17 बार इसका इस्तेमाल किया। केरल में 1959 में ईएमएस नंबूदरीपाद की कम्युनिस्ट सरकार बर्खास्त करने से लेकर आपातकाल के दौरान तमिलनाडु, 1980 में नौ राज्यों, बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद भाजपा शासित राज्यों और बाद के कई मामलों में राजनीतिक कारणों से इस प्रावधान का इस्तेमाल हुआ।